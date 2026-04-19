Una colección que defiende el termalismo.
Una colección que defiende el termalismo. | La Región

Galería | La colección de un hombre que sabía mucho de aguas

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXVI)

El objetivo de esta colección era preservar el patrimonio generado por el termalismo en Galicia. Cuenta con diversos objetos desde libros, botellas o monedas; todos relacionados con el termalismo

El doctor Luis Míguez comienza en los años 80 su colección de botellas, libros y objetos relacionados con el termalismo al mismo tiempo que se entrega con pasión al estudio y divulgación del termalismo gallego organizando congresos y jornadas sobre el tema. “El objetivo de la colección- explica su viuda Mariluz Villar- era preservar el patrimonio generado por el termalismo en Galicia”.

Libros, botellas de distintos materiales y tamaños, postales, objetos, algunos de ellos de gran valor como las monedas acuñadas a finales del XIX en el Balneario de Mondariz, llamadas “peinadores”, de curso legal y aceptadas incluso más allá del Balneario.

Coleccionar es un proceso muy neurótico y compulsivo que te aísla del azar. Coleccionar es congelar un momento en el tiempo y marcarlo con un objeto. Yo solo colecciono cuando soy feliz — Francois Bernard - Coleccionista francés de 360 cucharas

Estas piezas se las legó otro coleccionista conocedor del interés de Luis Míguez por el tema. Como buen coleccionista, Míguez hizo una labor de salvamento y valoración de piezas a veces infravaloradas. Siguiendo su voluntad, a su muerte su viuda y su hija Alejandra hicieron donación de la misma a La Xunta que la custodia y conserva en Orense la Axencia de Turismo de Galicia exponiéndola en congresos y jornadas de termalismo.

El coleccionista

Es difícil describir al doctor Luis Míguez en pocas palabras. Medico especialista en medicina preventiva y salud publica, Director Provincial de Sanidad, profesor universitario experto en termalismo, autor de numeroso trabajos sobre termalismo. Hombre cordial, simpático y entusiasta cuando se trataba de temas como el agua y el termalismo. Santiagués de nacimiento (1933), la medicina lo trajo a Ourense donde vivió gran parte de su vida y ejerció su profesión. Falleció en 2016 después de recibir numerosos reconocimientos a su gran labor de estudioso y divulgador del tema, entre otros la medalla de Oro de O Carballiño .

La etiqueta además de información aporta diseño.
1/8 La etiqueta además de información aporta diseño. | La Región
Motivos marineros en unas botellas.
2/8 Motivos marineros en unas botellas. | La Región
El color incorporado a las botellas
3/8 El color incorporado a las botellas | La Región
Botellas de la colección esbeltas de distintos tamaños.
4/8 Botellas de la colección esbeltas de distintos tamaños. | La Región
Postales del antiguo balneario de Cabreiroá.
5/8 Postales del antiguo balneario de Cabreiroá. | La Región
Mondariz y Sargadelos unidos.
6/8 Mondariz y Sargadelos unidos. | La Región
Bodegón de botellas expuestas permanentemente por la Xunta en el edificio Paco Paz .
7/8 Bodegón de botellas expuestas permanentemente por la Xunta en el edificio Paco Paz . | La Región
Botella de lujo destinada a la exportación a países árabes.
8/8 Botella de lujo destinada a la exportación a países árabes. | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats