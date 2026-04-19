UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXVI)
Galería | La colección de un hombre que sabía mucho de aguas
UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXVI)
El doctor Luis Míguez comienza en los años 80 su colección de botellas, libros y objetos relacionados con el termalismo al mismo tiempo que se entrega con pasión al estudio y divulgación del termalismo gallego organizando congresos y jornadas sobre el tema. “El objetivo de la colección- explica su viuda Mariluz Villar- era preservar el patrimonio generado por el termalismo en Galicia”.
Libros, botellas de distintos materiales y tamaños, postales, objetos, algunos de ellos de gran valor como las monedas acuñadas a finales del XIX en el Balneario de Mondariz, llamadas “peinadores”, de curso legal y aceptadas incluso más allá del Balneario.
Coleccionar es un proceso muy neurótico y compulsivo que te aísla del azar. Coleccionar es congelar un momento en el tiempo y marcarlo con un objeto. Yo solo colecciono cuando soy feliz
Estas piezas se las legó otro coleccionista conocedor del interés de Luis Míguez por el tema. Como buen coleccionista, Míguez hizo una labor de salvamento y valoración de piezas a veces infravaloradas. Siguiendo su voluntad, a su muerte su viuda y su hija Alejandra hicieron donación de la misma a La Xunta que la custodia y conserva en Orense la Axencia de Turismo de Galicia exponiéndola en congresos y jornadas de termalismo.
Es difícil describir al doctor Luis Míguez en pocas palabras. Medico especialista en medicina preventiva y salud publica, Director Provincial de Sanidad, profesor universitario experto en termalismo, autor de numeroso trabajos sobre termalismo. Hombre cordial, simpático y entusiasta cuando se trataba de temas como el agua y el termalismo. Santiagués de nacimiento (1933), la medicina lo trajo a Ourense donde vivió gran parte de su vida y ejerció su profesión. Falleció en 2016 después de recibir numerosos reconocimientos a su gran labor de estudioso y divulgador del tema, entre otros la medalla de Oro de O Carballiño .
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