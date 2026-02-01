Galería | Por favor no moleste

Por favor no moleste
UNA VIDA DE COLECCIÓN (XIV)

Es de una persona muy viajera que al final supone un pequeño diario y recordatorio de viajes y hoteles

Entre, estamos a disfrutar de Lisboa”. Con este texto tan expresivo se informa en un hotel portugués que la habitación esta vacía y pueden entrar a limpiarla. Se trata de un texto poco habitual.

Lo más frecuente es utilizar un: “no entre”, “no moleste, en esos papelitos que colgamos en el exterior de la puerta de la habitación del hotel, para informar de si estamos dentro o fuera, si queremos que limpien la habitación o preferimos que nos dejen dormir. Aunque existe el término Perching para nombrarlos, en España nos referimos a ellos como “los carteles de colocar en la puerta”.

En la colección de más de 80 de estos papeles, se nota poca imaginación aunque también hay excepciones. Esta es la colección de una persona muy viajera que al final supone un pequeño diario y recordatorio de viajes y hoteles por los que pasó a lo largo de su vida. “Me gusta verlos –dice María la coleccionista- y recordar aquel viaje, aquella ciudad y aquel hotel en el que estuve y disfruté”. Sin duda es una colección fácil de conservar, ocupa poco lugar y su precio depende de la categoría del hotel elegido.

En este caso la coleccionista prefiere mantener el anonimato.

No se puede ser más relamido.
1/9 No se puede ser más relamido. | Maribel Outeriño
Al contrario de lo habitual aquí se pide que entren.
2/9 Al contrario de lo habitual aquí se pide que entren. | Maribel Outeriño
El humor de Arguiñano presente en su hotel.
3/9 El humor de Arguiñano presente en su hotel. | Maribel Outeriño
Minimalismo para pedir que no molesten.
4/9 Minimalismo para pedir que no molesten. | Maribel Outeriño
Mariposas en plan erótico-romántico.
5/9 Mariposas en plan erótico-romántico. | Maribel Outeriño
Queda claro a quién va dirigido el mensaje.
6/9 Queda claro a quién va dirigido el mensaje. | Maribel Outeriño
Camarera de Melia con abanico incluído.
7/9 Camarera de Melia con abanico incluído. | Maribel Outeriño
El diseñador gráfico le dio mucho a la cabeza.
8/9 El diseñador gráfico le dio mucho a la cabeza. | Maribel Outeriño
Bodegón con la colección.
9/9 Bodegón con la colección. | Maribel Outeriño

