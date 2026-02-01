Galería | Por favor no moleste

Es de una persona muy viajera que al final supone un pequeño diario y recordatorio de viajes y hoteles

Entre, estamos a disfrutar de Lisboa”. Con este texto tan expresivo se informa en un hotel portugués que la habitación esta vacía y pueden entrar a limpiarla. Se trata de un texto poco habitual.

Lo más frecuente es utilizar un: “no entre”, “no moleste”, en esos papelitos que colgamos en el exterior de la puerta de la habitación del hotel, para informar de si estamos dentro o fuera, si queremos que limpien la habitación o preferimos que nos dejen dormir. Aunque existe el término Perching para nombrarlos, en España nos referimos a ellos como “los carteles de colocar en la puerta”.

Un amigo me dijo una vez que todos los árboles del mundo desaparecerían un día porque el ser humano seria capaz de reproducir replicas perfectas de plástico. Esa idea no me abandonó — Coleccionista portugués de más de 200 “árboles de mentirijillas” de en distintos materiales

En la colección de más de 80 de estos papeles, se nota poca imaginación aunque también hay excepciones. Esta es la colección de una persona muy viajera que al final supone un pequeño diario y recordatorio de viajes y hoteles por los que pasó a lo largo de su vida. “Me gusta verlos –dice María la coleccionista- y recordar aquel viaje, aquella ciudad y aquel hotel en el que estuve y disfruté”. Sin duda es una colección fácil de conservar, ocupa poco lugar y su precio depende de la categoría del hotel elegido.

En este caso la coleccionista prefiere mantener el anonimato.