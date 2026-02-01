Felices cantando bajo la lluvia

Empapado pero feliz Gene Kelly paseaba por la calle cantando "Singin´ in the rain" (cantando bajo la lluvia para nosotros los de la EGB). A leguas se nota que la película del mismo título no fue grabada en Ourense porque la letra dice: "la lluvia viene, tengo una sonrisa en el rostro". Las intensas precipitaciones dejan un caudal generoso en los ríos pero inundaciones y hartazgo incluso psicológico.

Pasa igual con las cifras, tienen anverso y reverso. El periódico creyó ver un claro de sol estos días porque el Instituto Nacional de Estadística nos hizo creer que "Ourense se acerca al pleno empleo", pero el chaparrón estaba en el subtítulo: la tasa de actividad es la más baja del país. De cada cien personas en edad de trabajar solo 47 lo hacen, un dato dramático porque acentúa el envejecimiento y demuestra que la alta cifra de pensionistas no se corrige con la incorporación de jóvenes. El dato se ceba especialmente con las mujeres porque la tasa de actividad es solo del 45,8%, mientras que la de los hombres es del 49,5%. En ambos indicadores Ourense se sitúa a la cola de España. Aquí no se ha llegado por una coincidencia astral, "el subdesarrollo no es un oscuro designio de Dios", decía Eduardo Galeano. El subsidio al que se aboca la provincia parece inevitable. Entre otras muchas razones que justifican esta situación apuntemos la huida de talento durante generaciones, la incapacidad de hacer rentables los recursos propios o la mentalidad pacata que delegó en ignotos seres la solución de nuestros problemas. El frugal Ourense se está convirtiendo solo en una despensa de votos, en eso seguimos cuidando muy bien la huerta de todos los partidos. Si se encuentran por la calle (y los conocen) pregunten a diputados, senadores, parlamentarios autonómicos o concejales de la ciudad qué iniciativas conocen o han promovido para sacar a Ourense del pantano. Se les distingue fácilmente, suelen darle me gusta a todas las publicaciones en redes sociales de los jefes del partido, les llevan siempre el botijo y se pasan el día felices cantando Singin´in the rain, sobre todo "I'm happy again" (soy feliz de nuevo), "I'm laughing at clouds" (me río de las nubes). Son felices como Gene Kelly.

No hacer nada siempre da frutos

Con desgana recordamos a Rosalía de Castro: "Como chove miudiño / como miudiño chove / como chove miudiño / pola banda de Laíño / pola banda de Lestrove". Cuando lamentablemente el ferrocarril está en las páginas de sucesos por la tragedia de Adamuz, igual no es muy aconsejable sacar pecho por las cifras de ocupación del AVE. Pero esta semana conocimos que la lluvia fina de los números deja Ourense con dos millones de viajeros en la estación. Un gentío, sin duda. Hay que atribuir la bonanza del dato a la finura estratégica de los nuestros que por fin da frutos. No hacer nada siempre tiene retorno: ni un plan para aprovechar el AVE. Una estación ya incómoda y con unas obras de reforma al ritmo de las pirámides. Unas dotaciones termales hoy tragadas por el Miño pero cuando están a flote quedan lejos de ser ese recurso descollante. Esa ciudad descuidada y sin referencias culturales o turísticas más allá de Entroido y pocas marcas más. Un comercio que da hoy los mismos tumbos que antes del AVE. Una oferta hotelera que no crece para contener la presión de "tanto viajero". Pero el tren de alta velocidad es mucho más que turismo. También ahí Ourense saca réditos a su propósito de brazos caídos. Ni un programa de captación de inversiones empresariales, ni una oferta de vivienda asequible para el que pueda habitar aquí aunque trabaje fuera yendo en tren. Ourense siempre procrastina, que parece así una cosa muy porno. Aquí se siente el goce de aplazar lo urgente o esperar que lo hagan otros, que es lo verdaderamente inteligente. Y aún así han venido dos millones de viajeros en el AVE. Qué mejor estos días de lluvia que mirar por la ventana el trajín de la estación y recitar a Rosalía: "Como chove miudiño / polas veigas de Campaña / cal se enxugan de camiño / os herbales de Laíño / como a Ponte en sol se baña".

Consecuencias del Principio de Peter

Llueve mucho, pero es tolerable. Imagínense sufrir el efecto de la tortura china. El condenado soportaba cada cinco segundos la caída de una gota sobre su frente. Al cabo de poco tiempo se abrían heridas y el reo presentaba signos de locura. Personajes de ficción famosos como Fu Manchu, que odiaba todo lo occidental y era la reencarnación del mal, gozaba sometiendo a sus enemigos a esa tortura. A mí el debate que se traen en el Concello de Ourense sobre el termalismo de la señorita Pepis de Jácome me parece un tormento propio de un nuevo Fu Manchu. Han tardado seis años en reabrir la charca de agua caliente de As Burgas y ahora el debate es si se cobra y cuánto. Otros seis en recuperar A Chavasqueira y no han sido capaces de poner en valor un solo manantial más, y eso que los hay por docenas. La vieja cárcel, asentada sobre un torrente termal se caerá de vieja y por incapacidad pública porque esa es la sentencia municipal. En el Concello de Ourense se hace bueno el Principio de Peter, en este caso porque cada concejal "tiende a ascender hasta conseguir su nivel máximo de incompetencia". Teniendo Ourense una contrastada capacidad termal está condenada a no ser nada en el sector. Lo peor de la gota china era que el reo se moría de sed, pese a que a cada cinco segundos le caía una gota, pero en la frente, no en la boca.

Mira tú como las borrascas ahora se bautizan. Mira tú como eso es una ventaja porque no es lo mismo maldecir a unas anónimas nubes que ciscarse en algo identificado. Mira tú como desde el 6 de enero ha pasado Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin haciendo de las suyas. Mira tú que esperamos a Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma. Mira tú como con más o menos intensidad cada invierno llueve en Ourense como si fuese invierno y viviésemos en Ourense. Mira tú como las piscinas de Oira anegadas, los paseos del Miño cerrados o los árboles caídos tienen más reposiciones que Verano Azul. Mira tú que me parece más poético recordar a mi abuela rezando a Santa Clara: "Te pido Santa Clara que hoy me concedas el milagro de que no llueva, de que las aguas benditas del señor cesen su caída, que el cielo se despeje" o que mi padre pronosticase que "o día que deixe de chover non cae unha gota máis na vida". Mira tú.