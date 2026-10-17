Galería | La historia del comercio local de Ourense contada en carteles
UNA VIDA DE COLECCIÓN (LI)
Casi todos los que forman parte de esta colección fueron fotografiados en los años noventa del XX. Algunos aun están ahí aunque la tienda haya desaparecido.
La historia de una ciudad puede tener múltiples y variados soportes, entre ellos los carteles de sus tiendas y sus profesionales. Los fotografiados en esta colección, más de 80, son de un tiempo en el que no había apenas normativa (ahora la hay pero apenas se cumple, como es el caso del Casco Antiguo) pero no resultaban tan agresivos como hoy entre otras razones porque había menos tiendas.
Abundaban los hechos en cristal aportando la firma de la empresa que los hacía: “Unión Cristalera”, “La Belga” y otras. Los hay en madera, enmarcados como si fueran pinturas, en hierro, pintados en la pared, grabados en la piedra de la fachada o en el mármol de la entrada al local.
Al coleccionismo no tiene sentido describirlo de forma racional. Hay que describir lo que significa un reloj. La belleza de una esfera dorada. La pátina de un reloj que ha llevado un soldado en la guerra de Corea. Un reloj que ha estado en la muñeca de un emperador— Aurel Bacs - Subastador de relojes de lujo
Uno de sus atractivos es la variedad de letras utilizadas y ya en desuso. Algunos aportan información como el nombre del propietario del negocio, la fecha de creación del mismo, el numero del edificio o la especialidad a la que se dedican. Casi todos los que forman parte de esta colección fueron fotografiados en los años noventa del XX. Algunos aun están ahí aunque la tienda haya desaparecido.
Para los vecinos de la ciudad forman parte de su historia vital; el lugar donde se compraron su primer pantalón largo, donde vieron por primera vez un objeto moderno, el local al que acudían de niños con sus padres, pequeños lugares que daban vida y personalidad a una ciudad o a una villa lejos de la uniformidad actual. Una vez más, ¡lástima de un Museo de la ciudad!...
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Rotundo cartel en el aire del Cine Xesteira de 1941, en la calle Capitán Eloy, hoy Concordia.
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“La Preferida” fue la última tienda de ultramarinos de la ciudad. Estaba en el Paseo al lado de “La Ibense”.
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La Cafetería “Rojo” en la calle del Progreso y cerrada ya, es un modelo de interiorismo de los años sesenta.
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“Publicidad Radár” situada en el primero piso de las Galerías “Tobáris”, en el Paseo, hoy ocupado por H&M. Fue la primera agencia publicitaria profesional de la ciudad.
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El marmolista Piñeiro, situado en la calle Desengaño es autor de hermosas lápidas y esculturas del cementerio de San Francisco.
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El fotógrafo Sanjurjo de la calle del Progreso, frente al Obispado, fotografió a muchos de los ourensanos que emigraban en los sesenta. Cartel en cristal.
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Cartel informativo de la antigua comisaría de la Policía Nacional situada en el edificio del Gobierno Civil (hoy Subdelegación del Gobierno) en el Parque de San Lázaro. En cristal.
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Los trajes más elegantes de Primera Comunión y de cristianar y los camisones más finos, se vendían en “La Mariposa”, frente al Liceo. El cartel grabado en el mármol de la entrada y el bonito azulejo del suelo aun se conservan a pesar de ser una pizzería.
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Zapatería “Terra Gallega” en el edificio propiedad del abogado Perez Ávíla en la Plaza Mayor. Cerró en los años noventa.
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Así de artística era la entrada a “Calzados Vitan” en Lamas Carvajal.
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La farmacéutica Pilaríta de la calle de Las Tiendas tenía una mesa camilla en la ventana en la que se celebraban tertulias a la vieja usanza de las boticas.
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“Restaurante La Sirenita”, casa de comidas típica con mantel de cuadros en las mesas, de la calle del Progreso frente a la Audiencia. Cerró en los noventa.
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Pequeña tienda de objetos curiosos y de calidad situada en el edificio del Hotel Miño en el Paseo. Su última propietaria fue Rocío Rodríguez.
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Cartel en madera en la fachada de una casa de la carretera de Vigo.
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Puerta de acceso a la Casa de Baños “La Moderna”, estúpidamente derribada en los años noventa. Situada debajo de la Plaza de Abastos.
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El señor Celestino fue un importante comerciante de la ciudad desde los años 40 hasta los noventa. En el Paseo hoy ocupado por H&M.
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Ferretería situada en los soportales de la Plaza del Hierro esquina San Miguel. El cartel está pintado sobre la fachada, algo muy frecuente. Cerró en los ochenta.
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El señor Escudero de Ribadavia aprovechaba el cartel para publicitar sus artículos.
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Así de artística era la entrada a “Calzados Vitan” en Lamas Carvajal.
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La pared como soporte del “Centro de Novedades” de Viana do Bolo en 1999.
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Anteojos y madera para anunciar la centenaria “ Casa de los Lentes” en la Plaza Mayor.
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En el local de las máquinas de coser “Singer”, aprendieron el oficio muchas mujeres ourensanas durante gran parte del siglo XX. Hoy es una heladería en Lamas Carbajal.
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