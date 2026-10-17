Galería | La historia del comercio local de Ourense contada en carteles

Casi todos los que forman parte de esta colección fueron fotografiados en los años noventa del XX. Algunos aun están ahí aunque la tienda haya desaparecido.

La historia de una ciudad puede tener múltiples y variados soportes, entre ellos los carteles de sus tiendas y sus profesionales. Los fotografiados en esta colección, más de 80, son de un tiempo en el que no había apenas normativa (ahora la hay pero apenas se cumple, como es el caso del Casco Antiguo) pero no resultaban tan agresivos como hoy entre otras razones porque había menos tiendas.

Abundaban los hechos en cristal aportando la firma de la empresa que los hacía: “Unión Cristalera”, “La Belga” y otras. Los hay en madera, enmarcados como si fueran pinturas, en hierro, pintados en la pared, grabados en la piedra de la fachada o en el mármol de la entrada al local.

Al coleccionismo no tiene sentido describirlo de forma racional. Hay que describir lo que significa un reloj. La belleza de una esfera dorada. La pátina de un reloj que ha llevado un soldado en la guerra de Corea. Un reloj que ha estado en la muñeca de un emperador — Aurel Bacs - Subastador de relojes de lujo

Uno de sus atractivos es la variedad de letras utilizadas y ya en desuso. Algunos aportan información como el nombre del propietario del negocio, la fecha de creación del mismo, el numero del edificio o la especialidad a la que se dedican. Casi todos los que forman parte de esta colección fueron fotografiados en los años noventa del XX. Algunos aun están ahí aunque la tienda haya desaparecido.

Para los vecinos de la ciudad forman parte de su historia vital; el lugar donde se compraron su primer pantalón largo, donde vieron por primera vez un objeto moderno, el local al que acudían de niños con sus padres, pequeños lugares que daban vida y personalidad a una ciudad o a una villa lejos de la uniformidad actual. Una vez más, ¡lástima de un Museo de la ciudad!...