A medida que la ciencia estudia a los animales, se descubren auténticas e impensables maravillas que nos ponen ante grandes dilemas en cuanto a cómo se veían hasta hace muy poco tiempo esos seres catalogados como inferiores. Hoy sabemos del beneficio que es para los niños crecer en la compañía de un animal doméstico. Sabemos de las capacidades de la vista, el olfato y el oído con que estos superan al ser humano y cómo este se basa en esas realidades para llevar a cabo muchos de sus logros. Parece ser que no hay un solo animal por pequeño que sea, que no tenga unas cualidades que ayuden al progreso del hombre. Los murciélagos, las arañas, las abejas…

Sabemos del gatito que acompañaba fiel a los enfermos terminales hasta el momento del adiós definitivo. Sabemos, por demostrado, que acariciar a un gato calma y serena, y que su ronroneo repercute en el bienestar de las personas. Sabemos de los perros en las labores de rescate de víctimas, entre otras cosas, como su alerta sobre determinadas enfermedades detectadas por el olfato… Y esto es la punta de iceberg.

La última noticia es “Miauricio”, pequeño felino nombrado “gerente” de una empresa mexicana. Su cometido es servir de apoyo emocional para mejorar el estrés y el clima laboral de los empleados. “El ingeniero Miauricio”, como le cataloga la fama, asiste a las reuniones empresariales y, según lo publicado, con sus “dones” logra que los debates sean más distendidos y consensuados. Al parecer, la empresa contratante es Geotest, y el rescatado “Miauricio”, convertido en un celebrado símbolo de bienestar, puede mover el interés de las gentes por adoptar animales perdidos o cruelmente abandonados por quienes nunca sabrán lo que se pierden.

Su cometido es servir de apoyo emocional para mejorar el estrés y el clima laboral de los empleados.

Por supuesto, la graciosa imagen anaranjada de nuestro interesante protagonista ocupa con profusión artículos y portadas de revistas mexicanas y acapara la sonrisa agradecida de quienes por un momento desean apartarse del mundanal ruido, tan pleno de complejidades, desatinos, mediocridad, griterío y dolor, para adentrarse en otro mundo más acorde con los sentimientos, la sensibilidad y la comunión con la naturaleza que nos rodea, que está con nosotros sin que generalmente nos demos cuenta, mientras se buscan seres de otros planetas lejanos. Sin embargo, nunca estuvimos solos, porque los otros mundos siempre han estado en este.