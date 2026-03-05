La guerra en Oriente Medio pone en jaque 90 millones de euros para Ourense

La escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos amenaza de forma directa la estabilidad económica del comercio exterior ourensano. La advertencia de Donald Trump sobre una posible ruptura de las relaciones comerciales con España, fundamentada en la falta de apoyo diplomático a su estrategia en Oriente Medio, junto con la oleada de ataques que se viven estos días en la región, colocan en una situación de riesgo extremo casi 90 millones de euros para la provincia, la suma total de las importaciones y exportaciones que las empresas de Ourense mantienen con ambos bloques territoriales.

Las estadísticas oficiales de comercio exterior del ICEX correspondientes al cierre del ejercicio 2025 muestran la alta exposición de la provincia a esta crisis internacional. Las empresas de Ourense facturaron 48,8 millones de euros el pasado año a los mercados de Oriente Medio. En paralelo, Estados Unidos absorbe bienes provinciales por un valor de 35,4 millones de euros. La suma de ambos bloques supone casi el 10% del comercio exterior ourensano.

El mapa comercial de Ourense en Oriente Medio es bastante desigual. Mientras que el mercado iraní permanece completamente cerrado para el tejido empresarial ourensano y las ventas a Israel son prácticamente residuales -apenas 913.000 euros en el último año-, el verdadero músculo exportador depende de territorios afectados de lleno por la onda expansiva del conflicto y los bombardeos. Emiratos Árabes Unidos se erige como el socio principal de la región, acaparando más de 18,1 millones de euros, seguido de cerca por el Líbano, que ha emergido como el segundo gran destino con casi 9,7 millones de euros en compras.

Sectores más afectados

El análisis sectorial de las exportaciones a Oriente Medio refleja que el impacto de un bloqueo comercial o logístico recaería de forma aplastante sobre el sector de la moda y el lujo. Al agrupar las ventas de prendas de vestir, manufacturas de cuero, marroquinería y calzado, esta industria concentra exportaciones por valor de 29 millones de euros en el último ejercicio, erigiéndose como el gran motor comercial en la región. A cierta distancia le sigue el sector agroalimentario, con envíos de aceites que rozan los 10 millones de euros.

Por su parte, el mercado con Estados Unidos ya notó el pulso arancelario de Trump el pasado año, cuando su volumen de exportaciones ourensanas se desplomó un 14%. De materializarse ahora un nuevo veto definitivo desde Washington, el castigo asfixiaría también al sector de la moda (10,8 millones de euros), que junto con la pizarra (7,6 millones) y el aceite (6,8 millones) serían las principales víctimas.