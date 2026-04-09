Ourense vivirá una bajada de 17 grados en 24 horas: la AEMET lo tilda de un “descenso térmico extraordinario”

Ourense vivirá en los próximos días un cambio meteorológico pocas veces visto, con una caída de temperaturas nada habitual en tan corto espacio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha calificado esta situación como un “descenso térmico extraordinario”, en referencia a lo que ocurrirá en buena parte de la península.

En la ciudad de Ourense, el contraste será especialmente evidente. Según datos de MeteoGalicia, el viernes se alcanzarán los 30 grados de temperatura máxima, en una jornada marcada por el predominio del sol y un ambiente claramente cálido.

Sin embargo, el sábado llegará un giro radical. La temperatura máxima caerá hasta los 13 grados, lo que supone un descenso de 17 grados en apenas 24 horas. Además, la jornada estará acompañada de lluvias, reforzando la sensación de cambio brusco hacia un ambiente mucho más frío.

Ya el domingo, el tiempo se estabilizará a la baja con 12 grados de máxima, aunque el sol se dejará ver un poco más que el día previo para cerrar en fin de semana.