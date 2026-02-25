Herido un joven al chocar dos coches en un accidente de tráfico en Vilar de Astrés
OU-0526
Un joven herido necesito ser asistido por la ambulancia al chocar dos coches en Vilar de Astrés, Ourense.
Un accidente de tráfico se saldó con un joven herido a las afueras de Ourense esta tarde de miércoles. Alrededor de las 17:19 horas, dos turismos colisionaron a la altura del kilómetro 3.5 de la OU-0526, la vía principal de Vilar de Astrés.
Se trata de un Peugeot 205 y y un Volkswagen Golf. Un particular notificaba al 112 de "un rapaz" herido, sin ajustar la edad exacta.
Fueron notificados Urxencias Sanitarias 061, la Policía Local y los Bombeiros de Ourense. No hubo personas atrapadas ni interrumpió la circulación.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UNA SUBESTACIÓN EN CARTELLE
A exposición pública la modificación del parque eólico de Coto Novelle con la reducción de 7 a 4 aerogeneradores
Lo último
DÍA DE LA DESCLASIFICACIÓN
Muere Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F, a los 93 años