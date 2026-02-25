Golpe 23F
Herido un joven al chocar dos coches en un accidente de tráfico en Vilar de Astrés

OU-0526

Un joven herido necesito ser asistido por la ambulancia al chocar dos coches en Vilar de Astrés, Ourense.

Lugar del accidente de tráfico en Vilar de Astrés
Un accidente de tráfico se saldó con un joven herido a las afueras de Ourense esta tarde de miércoles. Alrededor de las 17:19 horas, dos turismos colisionaron a la altura del kilómetro 3.5 de la OU-0526, la vía principal de Vilar de Astrés.

Se trata de un Peugeot 205 y y un Volkswagen Golf. Un particular notificaba al 112 de "un rapaz" herido, sin ajustar la edad exacta.

Fueron notificados Urxencias Sanitarias 061, la Policía Local y los Bombeiros de Ourense. No hubo personas atrapadas ni interrumpió la circulación.

