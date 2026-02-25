Un herido al volcar su coche en Requeixo de Valverde

A las 11:01 horas de la mañana de este miércoles, 25 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba un herido en Requeixo de Valverde, en Allariz. El vehículo volcó en la OU-0108 y el conductor pudo salir del interior sin necesidad de excarcelación, aunque el 112 llamó a los bomberos de Xinzo por si acaso. La persona fue trasladada.

Hasta el punto se trasladaron Urxencias Sanitarias, bomberos de Xinzo, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.