Un herido al volcar su coche en Requeixo de Valverde

ACCIDENTE DE TRÁFICO

A las 11:01 horas de la mañana de este miércoles, 25 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba un herido en Requeixo de Valverde, en Allariz.

La Región
Publicado: 25 feb 2026 - 13:11 Actualizado: 25 feb 2026 - 13:19
El vehículo accidentado en Requeixa de Valverde

A las 11:01 horas de la mañana de este miércoles, 25 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba un herido en Requeixo de Valverde, en Allariz. El vehículo volcó en la OU-0108 y el conductor pudo salir del interior sin necesidad de excarcelación, aunque el 112 llamó a los bomberos de Xinzo por si acaso. La persona fue trasladada.

Hasta el punto se trasladaron Urxencias Sanitarias, bomberos de Xinzo, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.

