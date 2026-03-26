La huelga de Atención Primaria deja en Ourense 2.850 consultas retrasadas

La huelga de Atención Primaria en Galicia llegó a su fin tras el acuerdo alcanzado entre la Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega, que permitió desconvocar un paro que se había prolongado durante 22 días. En ese periodo, la protesta dejó un impacto notable en la actividad asistencial, con miles de consultas suspendidas en toda la comunidad.

Según datos de Sanidade, en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco se cancelaron 2.850 consultas a lo largo del conflicto, reflejo de una movilización que, aunque desigual por jornadas, mantuvo la presión en centros de salud y PAC.

El acuerdo introduce cambios relevantes en el funcionamiento del sistema. Entre ellos, destaca la implantación progresiva de consultas de 10 minutos, el doble de la media actual, así como el respeto a un máximo de 30 actos médicos por jornada, una de las principales reivindicaciones del colectivo. El exceso de demanda se derivará a agendas específicas de absorción, de modo que los pacientes sobrantes serán atendidos por otros facultativos sin sobrecargar las consultas ordinarias.

Además, se contemplan medidas para reducir la carga burocrática y una reorganización funcional de los equipos que permita una distribución más eficientes. El acuerdo también incluye mejoras en las condiciones laborales, como cambios en el cómputo de la jornada en los PAC, la reducción progresiva de las horas necesarias para percibir complementos y el impulso a la voluntariedad de las guardias, con incentivos que buscan mayor equidad retributiva.

Desde O’Mega valoran el pacto como un “avance significativo tanto para los profesionales como para los pacientes”, aunque lamentan que haya sido necesaria una huelga para alcanzar estos compromisos.

El nuevo marco comenzará a aplicarse a partir de junio y se prevé su implantación completa en otoño, con un seguimiento trimestral entre las partes para evaluar su desarrollo.