"Importantes retenciones" a la vista en Ourense por el corte de un carril de la N-525: fecha y motivo
ALTURA DE RABO DE GALO
Las obras en la N-525, a la altura de Rabo de Galo, obligarán a cortar un carril desde el martes 13 de octubre y provocarán importantes retenciones de tráfico.
La carretera N-525 sufrirá restricciones de tráfico a partir del próximo martes, 13 de octubre, debido a las obras previstas en los taludes situados a la altura de Rabo de Galo, en Ourense. La empresa Extraco, encargada de los trabajos, ha informado de que será necesario cortar uno de los carriles a la altura del punto kilométrico 236+600, una medida que provocará "importantes retenciones" en la circulación.
Recomiendan utilizar la A-52 como alternativa
Ante las dificultades previstas, la empresa recomienda a los conductores utilizar la autovía A-52 desde el enlace Centro, situado en las inmediaciones del Seminario, hasta los enlaces de San Cibrao (PK 224) y Rante (PK 217).
Este itinerario alternativo permitirá desplazarse hacia la zona de A Valenzá y San Cibrao das Viñas y conectar con el Polígono de San Cibrao, evitando así el tramo afectado por las obras. Por el momento, no se ha comunicado la duración prevista de las restricciones de tráfico.
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