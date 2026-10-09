"Importantes retenciones" a la vista en Ourense por el corte de un carril de la N-525: fecha y motivo

La carretera N-525 sufrirá restricciones de tráfico a partir del próximo martes, 13 de octubre, debido a las obras previstas en los taludes situados a la altura de Rabo de Galo, en Ourense. La empresa Extraco, encargada de los trabajos, ha informado de que será necesario cortar uno de los carriles a la altura del punto kilométrico 236+600, una medida que provocará "importantes retenciones" en la circulación.

Recomiendan utilizar la A-52 como alternativa

Ante las dificultades previstas, la empresa recomienda a los conductores utilizar la autovía A-52 desde el enlace Centro, situado en las inmediaciones del Seminario, hasta los enlaces de San Cibrao (PK 224) y Rante (PK 217).

Este itinerario alternativo permitirá desplazarse hacia la zona de A Valenzá y San Cibrao das Viñas y conectar con el Polígono de San Cibrao, evitando así el tramo afectado por las obras. Por el momento, no se ha comunicado la duración prevista de las restricciones de tráfico.