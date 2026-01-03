La incidencia de la gripe desciende, pero los ingresos todavía permanecen elevados en Ourense

La gripe comienza a mostrar una evolución descendente en el área sanitaria de Ourense Verín O Barco de Valdeorras, aunque la presión hospitalaria continúa siendo elevada y mantiene a la provincia entre las más afectadas de Galicia por los casos graves. Así lo reflejan los datos correspondientes al informe semanal de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas elaborado por la Consellería de Sanidad.

En Atención Primaria, la incidencia confirma una mejora progresiva. La tasa de consultas por gripe se situó en 71,3 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un nuevo descenso respecto a la semana anterior, cuando se alcanzaban los 84,7. Esta bajada consolida la tendencia iniciada semanas atrás y apunta a que el pico de la onda gripal podría haber quedado atrás en el ámbito comunitario.

La evolución es más lenta en los hospitales. Esta semana, Ourense registró una tasa de ingresos hospitalarios por gripe de 21,3 por 100.000 habitantes, lo que supone una ligera reducción frente a la semana previa, cuando el dato era de 22,9. Así, se sitúa con el segundo peor dato, solamente superada por Pontevedra.

Otro de los indicadores que refleja una moderación progresiva de la gripe es la positividad de las pruebas diagnósticas. En Ourense, el porcentaje de test positivos se situó en el 27,2 %, frente al 28,9 % registrado la semana anterior.

Así, existe un escenario de descenso sostenido de la gripe, con menos consultas y una leve reducción de los ingresos, aunque sigue teniendo un impacto relevante en el sistema sanitario ourensano.