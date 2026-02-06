La lluvia golpea también a la salud de los ourensanos: "Puede agravar problemas como la ansiedad"

Los efectos de estas precipitaciones continuas que se están viviendo en la provincia también afectan a la salud de las personas, desde el punto de vista físico, pero especialmente psicológico. Unas consecuencias que afectan sobre todo a las personas en riesgo de exclusión social o en situación de soledad.

El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que puede afectar a personas propensas durante el invierno por falta de luz, una afección que se ve incrementada por un período de tiempo tan prolongado de precipitaciones sin descanso y que es un riesgo para “personas que ya tengan antecedentes de ansiedad, depresión, estrés crónico o alguna patología física que pueda verse complicada precisamente por los cambios de luz y de temperatura”, señaló la psicóloga sanitaria Ana Belén Vidal Ramos, que es la presidenta de la Asociación Gallega de Alta Sensibilidad.

Los sanitarios aseguran que esta situación genera problemas de estado de ánimo, cansancio, somnolencia, falta de concentración, problemas de sueño. “A nivel de comportamiento puede haber cambios bruscos, como baja tolerancia a la frustración, inquietud o reacción de irritabilidad”, manifestó la psicóloga, que marcó como uno de los principales riesgos atmosféricos “la tendencia al aislamiento”, además de la pérdida de rutinas, como salir a pasear o ir al gimnasio.

Vidal también indicó que los cambios y fenómenos atmosféricos pueden afectar más a las mujeres “por cambios hormonales” y cuanta más edad también existe “menos tolerancia o menos capacidad de adaptación a esos cambios”.

Problemas por la humedad

Según la médico de familia, Mercedes Hernández, la humedad persistente tras tantos días de lluvia es un peligro para personas con enfermedades cardíacas, problemas neurológicos o enfermedades de tipo respiratorio, que “se están complicando”, además de dejar más secuelas en casos de gripes y catarros, al entorpecer el proceso de recuperación.

La humedad también genera moho, que se acumula en estancias interiores, y como indica Vidal, es “tóxico y puede provocar agotamiento, cansancio, incluso falta de apetito y trastornos del sueño”.

Caídas por resbalones

Otro efecto que dejan las fuertes lluvias es el caudal que cae en calles en cuesta, lo cual ya está generando en Ourense un verdadero problema por lesiones derivadas de resbalones en plena vía pública.

“Estamos viendo muchas caídas, con consecuencias más o menos severas, pero algún que otro punto hemos dado y alguna escayola también”, confirmó Mercedes Hernández

Recomendaciones

Los expertos indican que es importante que las personas, especialmente las más vulnerables o aisladas, mantengan su rutina, pero buscando estímulos, y “que hagan un esfuerzo por estar conectadas a noticias más positivas, hacer un poco de contrabalance de esa negatividad del clima, que me empape de noticias un poco más agradables, más divertidas”, según indicó la psicóloga, que clamó porque las personas que se encuentren solas intenten hacer reuniones sociales, aunque sea en casa.

En épocas de persistentes precipitaciones se recomienda especialmente, mantener unos ritmos de sueño estables. “Si yo no tengo un sueño reparador y de calidad, pues me voy a levantar al día siguiente muchísimo más cansado incluso de lo que me he levantado y esto aún provoca muchísimo más bajo ánimo”, manifestó Vidal.

La psicóloga señaló que el mayor aburrimiento que genera el tiempo lluvioso, puede ocasionar un uso excesivo de los aparatos electrónicos cuya “luz azul estimula el cerebro porque, entendiendo que es pleno día y generando problemas de sueño”, por lo tanto, lo ideal es evitar el uso del móvil antes de ir a cama.

Desde el estamento médico como del psicológico animan a la gente a salir a la calle a pesar de las precipitaciones. “Es importante, aunque no pegue un sol radiante, exponerse la luz, sobre todo para el tema de la vitamina D”, expresó Hernández, que resaltó que es fundamentalmente importante realizarlo por la mañana, para exponerse a los ritmos vitales.