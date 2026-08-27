Lluvias y tormentas sitúan a Ourense en aviso amarillo

El noroeste y sur de Ourense estarán hasta el mediodía de hoy en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La inestabilidad meteorológica acompañará un día más a los vecinos de la provincia, para los que el paraguas seguirá siendo un gran aliado una jornada más. Ayer este objeto ya fue fundamental ante las lluvias, que cayeron con especial intensidad durante la tarde, acompañadas de algún rayo.

Esta tendencia atmosférica se mantiene este jueves, ya que Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones con una masa de aire frío llegando de latitudes superiores, según informa MeteoGalicia. Esta situación dejará cielos con intervalos nubosos y chubascos localmente fuertes.

El mapa del radar europeo muestra cómo a partir de mañana las precipitaciones darán un respiro antes de un sábado donde el sol se volverá a ver en los cielos ourensanos. Para el día de hoy vaticina una jornada de precipitaciones llegadas desde el Atlántico, que se irán disipando a medida que pasen las horas. Mañana las lluvias aparecerán de forma intermitente, especialmente durante la tarde antes de despejarse los cielos para recibir el sábado.

La nubosidad en los cielos se verá reflejada en las temperaturas, que seguirán siendo bajas para esta época del año. Este jueves las máximas se quedarán en los 21 grados mientras que las mínimas descenderán hasta los 13. Este valle térmico cambiará a partir de mañana, cuando se producirá un ascenso paulatino de las temperaturas, que alcanzarán el sábado los 29 grados.