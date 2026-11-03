Luz verde para los campos de fútbol de Esgos y Pereiro

La Diputación de Ourense aprobó ayer en su junta de gobierno una inversión de más de 1,46 millones de euros, de los cuales, 741.000 estarán destinados a dos campos de fútbol, ubicados en los concellos de Esgos y de Pereiro de Aguiar.

En Esgos, el dinero se utilizará para la construcción de un nuevo campo de fútbol de Rocas, ya que el actual es muy antiguo y presenta un suelo de tierra. El proyecto supondrá un desembolso de 549.008 euros, de los cuales la Diputación costeará el 90%, dejando los 54.900,80 euros restantes a cargo del concello.

En Pereiro, la actuación se realizará en el campo de fútbol da Carabina, que acoge al CF Loñoá como local. El proyecto renovará el césped artificial, que data del año 2012, y debe ser renovado con cierta periodicidad. La actuación tendrá un coste de 275.000 euros, de los que la Diputación costeará 247.500 euros, el 90%, dejando el 10% restante en manos del Concello.

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El fútbol sala también contará con apoyo institucional. El Club Carballiño Fútbol Sala recibirá 4.000 euros destinados al programa de selecciones comarcales 2025-26.

Más ayudas

En la misma sesión, también se aprobaron 128.571,72 euros en subvenciones destinadas a tres concellos. Toén recibirá 51.311,72 euros para la realización de obras en materia de urbanismo; Pontedeva percibirá 70.000 euros para la humanización en la aldea de Deva, y San Xoán de Río tendrá 7.260 euros para la organización de una prueba de la Liga da Moto de Campo 2026.

La Diputación también destinará ayudas para financiar proyectos culturales. El Campus de Ourense percibirá 220.000 euros, destinados a la realización de actividades culturales como obradoiros o exposiciones, 60.000 euros pensados para apoyar la investigación en el Campus y 14.000 euros con el objetivo de apoyar la movilidad estudiantil. A esta inversión se le suman 45.000 euros destinados a Sarabela Teatro para continuar impulsando los festivales FITO y Miteu.