Viana do Bolo presume de su nuevo césped en As Carrelas

Viana do Bolo ha inaugurado el renovado campo de fútbol municipal de As Carrelas, una actuación que permite al municipio contar con una instalación deportiva más moderna, funcional y adaptada a las necesidades de los deportistas.

El campo estrena ahora césped de hierba artificial, una mejora que, además de optimizar las condiciones de juego, permitirá simplificar y hacer más eficiente el mantenimiento de la instalación, así como abaratar los costes. La renovación responde a una demanda histórica que comenzó a tomar forma con la tramitación del proyecto para sustituir el antiguo terreno de juego.

La inauguración coincidió con la clausura del Campus del Atlético de Madrid, congregando a numerosos vecinos, familias, deportistas y representantes institucionales y del ámbito deportivo local.

Representantes e impulso a la base deportiva

En el acto participaron el presidente del C.D. Viana, Isaac Pérez Vidueira; el alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila Arias; el diputado provincial de la Diputación de Ourense, José María Lago Cabo, y el concejal de Deportes, Enrique Álvarez. Los representantes destacaron “la importancia de la colaboración institucional para hacer posible una actuación que permitirá mejorar las condiciones de una de las principales instalaciones deportivas del municipio”.

La Diputación de Ourense había confirmado su colaboración con el proyecto dentro de las actuaciones destinadas a modernizar las infraestructuras deportivas de la provincia. La reforma de As Carrelas se materializa tras diversas gestiones y acuerdos adoptados en su día por la corporación municipal para licitar la instalación de la superficie sintética.

La renovación llega en un momento de creciente actividad deportiva en Viana do Bolo, especialmente en las categorías de base, con una importante participación de niños y jóvenes. Con este nuevo terreno de juego, las Tierras del Bibei dan un paso adelante al ofrecer a sus clubes y deportistas “un espacio más cómodo, seguro y adecuado para la práctica del fútbol”, explicaron desde la entidad local.