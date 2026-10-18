CONGRESO PROVINCIAL
Martín Gil, ratificado como presidente de Novas Xeracións del PP en Ourense
CONGRESO PROVINCIAL
Martín Gil fue elegido este sábado presidente de Novas Xeracións (NNXX) de Ourense durante el IX Congreso Provincial de la formación, tras lograr el 98,5 % de los votos. Gil ya lideraba la organización juvenil desde principios de año como presidente de la gestora -tras la renuncia de Nacho Campo- y asume ahora el cargo de forma oficial y con el aval directo de las bases.
El nuevo dirigente, ingeniero informático y profesor, priorizó acercar la política a los jóvenes frente a problemas como el acceso a la vivienda o la emigración. “Quero lograr que ningún mozo sinta que a política non vai con el”, manifestó.
Ante más de 200 asistentes, el presidente provincial del PP, Luis Menor, reivindicó la política municipal como “o primeiro chanzo e a canteira” del partido, animando a los jóvenes a implicarse en los concellos de cara a las elecciones generales.
Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, pidió una movilización activa para las generales del 29 de noviembre y destacó que Gil representa a una juventud comprometida “sen pancartas, sen ruídos nin radicalismos”.
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