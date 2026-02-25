O' Mega pide una "negociación real" para impedir la huelga de Atención Primaria

El sindicato médico mayoritario en Galicia, O’Mega, acusa al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de “irresponsabilidad” por “negarse a negociar” para evitar la huelga indefinida que comenzará el 2 de marzo en Atención Primaria. Más de 3.000 facultativos están llamados a un paro que, según el sindiciato, podría suspender más de 8.000 consultas diarias en Galicia y agravará todavía más las listas de espera.

Entre otras medidas, el sindicato reclama un plan de choque con agendas cerradas de 30 pacientes por jornada, incentivos para prolongaciones voluntarias, mejor retribución en los PAC y equiparación salarial.

O’Mega sostiene que “sin negociación real” no se resolverá la sobrecarga asistencial ni se garantizará una atención de calidad para los pacientes gallegos.