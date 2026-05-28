Moda, gastronomía y música

La II Festa da Primavera de Celanova llenará de actividad las calles y plazas de la localidad entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo. El evento, impulsado por Celanova CHEA con el apoyo del Concello, la Xunta de Galicia y Comercio Galego, se desarrollará en varios espacios del casco urbano y estará dedicado a la moda, la gastronomía, la música y el baile en directo, ofreciendo actividades para todos los gustos.

La cita arrancará el viernes 29 a las 13,30 horas con la inauguración oficial de la II Festa da Primavera en la Praza Maior de Celanova. Ya por la tarde, a las 19,30 horas, la programación se trasladará a la Praza do Millo, también conocida como Praza do Mediodía, donde tendrá lugar una sesión de tardeo con Ángel América. Durante toda la fin de semana estará operativo el roteiro “Pinchos da Miña Terra”, en su edición de primavera, con la participación de hasta siete establecimientos hosteleros de la localidad. Ismael Núñez, presidente de la asociación Celanvoa CHEA, comenta que “todos los participantes que prueben al menos cuatro pinchos y sellen su cartón, entrarán en el sorteo de un cheque de 50 euros para consumir en la hostelería de Celanova y un bono para el desfile Baile Conmigo que se organiza en el mes de junio”.

El sábado 30 abrirá la jornada a las 12,00 horas con el Bingo de Celanova CHEA en la Praza Maior de Celanova. Uno de los actos centrales será el desfile de moda que que comenzará a las 20,00 horas en los Xardíns do Claustro Barroco de Celanova. El acto contará con la presencia destacada de Lucía Rodríguez que actuará como presentadora del desfile. Además, el desfile contará con la presencia de tres tiendas locales: Moda Galega, Xestos y Deportes Núñez Enríquez. Además estarán como marcas invitadas Rain, de Celanova, y Puro Cuento, de Ourense. Además durante el desfile se comunicarán los ganadores de los distintos concursos de manera presencia. El programa continuará a las 21,30 horas con un pasacalles a cargo de la Batucada Vilatuke por las calles del centro de la villa.

El domingo 31 comenzará a las 12,30 horas con una sesión vermú protagonizada por Mariachi Vigo en la Praza Cervantes. La parte final de la fiesta llegará a las 18,00 horas con la Holi Party en la explanada del polideportivo As Triguerizas. Como en el resto del fin de semana, seguirá activo el roteiro de pinchos en los locales hosteleros participantes.

La organización presenta la celebración como una fin de semana CHEA de moda, gastronomía, música y baile en directo, con más de 500 euros en premios vinculados a las actividades comerciales y promocionales. Además, por la compra de productos en los locales, se les da a los consumidores una cartilla de sellado que les permitirá entrea en el sorteo de siete bonos regalo para gasta en peluquería, estética, concesionarios de coches y otros locales asociados. Ismael Núñez señala que “durante 2026 vamos a realizar en total unas 18 campañas. Por otra parte, la asociación sigue creciendo y en la actualidad ya tenemos 130 asociados”.

Foto de familia en la edición del pasado año. | La Región

Programa

Viernes 29: Tardeo con Ángel América (19.30 horas). Ruta “Pinchos da miña terra” en siete locales todo el fin de semana.

Sábado 30: Bingo en la Praza Maior (12.00 horas). Desfile de moda (20.00) en el Claustro. Pasacalles con Batucada Vilatuke (21.30)

Domingo 31: Sesión vermú con Mariachi Vigo a las 12.30 y sesión con la Holy Party a las 18.00.