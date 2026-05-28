En Portada Ourense: Ribeira Sacra, el desafío

Uno escucha “Ribeira Sacra”, cierra los ojos, y se imagina suspendido entre bancales de mencía, allí donde el desnivel se precipita sobre el río en un eco infinito. Uno vuelve a escuchar “Ribeira Sacra”, abre los ojos, y la realidad supera lo imaginado. No hay una sola foto de Facebook o Instagram, por muchos filtros que le pongan, que haga justicia a la insondable belleza de ese territorio espontáneo, surgido de los lindes marcados por la espiritualidad de los eremitas.

Es fácil comprender por qué los monjes se asentaron a lo largo y ancho de este territorio durante el medievo y en dos meses sabremos si los cenobitas que integran el Comité de la Unesco respaldarán su candidatura a Patrimonio de la Humanidad tras su retirada en 2021 a causa de las grandes presas que jalonan el territorio. Cinco años después, esta geografía compartida por Lugo y Ourense concursa con los embalses integrados en su repertorio bajo el lema “Ribeira Sacra. Paisaje del agua”.

Más allá de la decisión que tomen los expertos reunidos en Busán (Corea del Sur) entre el 19 y el 29 de julio, son numerosos los retos que salen al paso de la navegación de los catamaranes, tal como puso este miércoles de manifiesto el foro organizado por La Región y El Progreso en Santo Estevo. Y estos desafíos coinciden con las preguntas que les formulo: ¿cómo replantear un turismo creciente en un ámbito de población decreciente?, ¿seremos capaces de mantener a raya los incendios?, ¿lograremos ponernos de acuerdo para llevar a cabo un plan integral?, ¿conseguiremos que la Ribeira Sacra sirva también para relanzar el resto de la provincia?