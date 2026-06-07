Nueve concellos ourensanos acuden al fondo estatal de pago a proveedores

El Ministerio de Hacienda ha publicado la lista de entidades locales integradas en el fondo de financiación para el pago a proveedores de 2026, en el que la provincia de Ourense suma nueve municipios, ocho en la modalidad voluntaria y uno obligado a adherirse.

A Rúa lidera el primer grupo con 1,02 millones. En el tramo intermedio se sitúan A Pobra de Trives (873.000 euros) y Porqueira (734.000 euros), mientras que el resto registra cuantías entre las más bajas del total de 26 concellos gallegos que integran el listado: A Gudiña (430.500 euros), Rairiz de Veiga (261.000 euros), O Riós (163.000 euros), Chandrexa de Queixa (159.500 euros) y Baltar (61.300 euros).

Verín, obligada a acudir

Por su parte, Verín entra en el procedimiento obligatorio junto a otros cuatro concellos gallegos: Santiago de Compostela, Cambre, Culleredo y Mugardos. La villa verinense afronta un importe máximo financiable de entre 3 y 4 millones para liquidar deudas de manera forzosa. El consistorio dispuso del 25 de mayo al 5 de junio para remitir las facturas pendientes a la Agencia Tributaria.

El plan estatal incluye también a su entidad dependiente, la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT) Eurocidade Chaves-Verín.