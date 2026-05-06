La morosidad del Concello de Ourense se dispara a 35 millones

El Concello de Ourense sigue asfixiando a sus proveedores con una deuda comercial que superaba los 35,5 millones de euros a cierre de marzo —338 euros por vecino, la cifra más alta de toda España—, a los que hay que sumar otros 15 millones que se mantienen en un limbo contable sin tramitar.

Según el último informe de Tesorería, el importe de operaciones pendientes de pago reconocidas por el Concello asciende a 35,4 millones de euros. Sin embargo, la magnitud real del agujero es mucho mayor, ya que hay otras 1.601 facturas excluidas —todavía sin aprobar—, lo que suma otros 15,7 millones de euros de morosidad en la sombra, superando así los 50 millones a finales de marzo todavía sin abonar.

La discordia de Concordia

El paradigma de este colapso administrativo es la humanización de calle Concordia. Tres años después de su inauguración y dos años de emitirse las facturas, el consistorio sigue sin abonar a la constructora Extraco la liquidación de la actuación, que supera los 1,3 millones de euros en impagos.