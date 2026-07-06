La odisea de renegociar el contrato de las antenas de telefonía en Ourense

Bajo la presidencia de Manuela, a la que todos llaman “Nely”, la conocida como “Torre vía”, ubicada en la calle Francisco Huerta y Vega, en la zona de As Lagoas, decidió aceptar la instalación de una estación base de telecomunicaciones en su azotea. “Yo no llamé a nadie. Ellos (las empresas) ven los edificios y dicen: ‘Este nos cuadra’. Estuvieron en otra torre y no les gustó y vinieron a hablar conmigo y se celebró una reunión en la que explicaron cómo era este tema”, recuerda.

No fue un sencillo que la negociación saliese adelante, ya que los vecinos al principio se oponían por miedo y Manuela tuvo que convencerlos. “Fui conquistando a la gente y aceptaron ponerla”, asegura. Finalmente, el contrato se firmó el 1 de diciembre de 1999 por 10 años incluyendo la posibilidad de prolongarlo en periodos de cinco años.

El inicio fue complejo para ella. Un día fue al buzón de correos a recoger la correspondencia y entre ella había una carta en la que indicaban que la habían llevado al juzgado. Era una vecina de otro edificio que argumentaba que la antena les iba a provocar cáncer. Entonces, tuvo que ir al Concello para comprobar que todo estuviese correctamente y ahí le comunicaron que la radiación estaba más baja incluso del límite marcado.

“Cuando esa persona me llevó al juzgado, yo le dije: ‘Mira, aquí murieron tres de cáncer, pero no había antenas y desde que hay antenas ni nadie tiene cáncer ni murió nadie”, recuerda Manuela. Ese mal trago se quedó en anécdota y los años fueron discurriendo sin ningún contratiempo. “Ni te enteras de que convives con la antena”, señala Manuela. Más de dos décadas después, Nely volvió a la presidencia de la comunidad y se interesó por la situación en la que se encontraban las antenas. Preguntando llegó hasta una empresa especialista en este ámbito.

Finalmente, decidieron que lo mejor era remitir una comunicación al arrendatario manifestando su deseo de no renovar el plazo, ya que creían que la renta debía ser mayor de lo que le estaban pagando. Así lo hicieron el 31 de mayo de 2024, quedando resuelto el contrato el 1 de diciembre de 2024. El tema llegó hasta la Justicia, donde la comunidad de propietarios obtuvo la razón.

Cambio radical

Finalmente, se fijó el pasado 2 de julio como la fecha de lanzamiento. Sin embargo, este no se ejecutó tras un acuerdo in extremis que satisfizo las pretensiones de la comunidad y permitió que la estación base de telecomunicaciones permanezca en la Torre Vía. “Han agotado hasta el último momento”, asegura Alfonso Ramírez, de Civic Consultores, asesor legal de esta comunidad.

Pese a que finalmente consiguieron lo que buscaban, el proceso no fue fácil para Nely, quien cuenta que incluso le dijeron que iban a quitarle las antenas, lo que les hubiese causado un perjuicio económico. Ella aguantó la presión y la historia tuvo un final feliz para esta comunidad de propietarios.