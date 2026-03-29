Operación salida a precio de oro: el diésel un 26% más caro que en la pasada Semana Santa en Ourense

Los conductores ourensanos que preparen sus vehículos para los desplazamientos de esta Semana Santa se encontrarán con un panorama radicalmente distinto al que vivieron hace apenas un año, fruto del conflicto en Oriente Medio. Aunque la tendencia de la última semana invita al optimismo debido a un ligero descenso en los surtidores locales, la comparativa interanual arroja datos preocupantes para las economías familiares, especialmente para aquellos que dependen de vehículos de gasóleo.

Si retrocedemos a la Semana Santa de 2025, que tuvo lugar entre el 13 y el 20 de abril, los datos registrados en la provincia mostraban una estabilidad que permitía planificar los viajes con cierta calma. Por aquel entonces, el precio del Gasóleo A se mantenía firme en una media de 1,43 euros por litro, mientras que la Gasolina Sin Plomo 95 rondaba los 1,49 euros. En términos prácticos, llenar un depósito medio de cincuenta litros en las estaciones ourensanas costaba unos 71,55 euros si el vehículo era diésel y unos 74,55 euros si funcionaba con gasolina. Sin embargo, al cerrar este mes de marzo de 2026, el precio medio del gasóleo se ha disparado hasta los 1,804 euros, mientras que la gasolina se queda en 1,567 euros.

Esto supone que hoy, llenar un depósito de 50 litros con Gasóleo A asciende a 90,20 euros, lo que obliga a los conductores a desembolsar 18,65 euros más que hace un año por la misma cantidad de combustible. En el caso de la Sin Plomo 95, el coste de llenar el tanque es actualmente de 78,35 euros, lo que representa un sobrecoste de 3,80 euros respecto a la primavera pasada.

A pesar de este escenario de precios elevados, el análisis de los últimos siete días en Ourense refleja una pequeña tregua para el usuario. La Sin Plomo 95 ha experimentado una bajada constante desde los 1,62 euros hasta los niveles actuales, alejándose de los máximos de principios de mes. El Gasóleo A también ha cedido terreno, aunque de forma mucho más tímida. En definitiva, esta Semana Santa de 2026 pasará a la historia por ser la más costosa para los usuarios de diésel, quienes se enfrentan a un sobrecoste superior al 26% respecto a la primavera pasada.

Los viajes que llenarán las carreteras estos días podrían, sin embargo, haber tenido un coste mucho mayor para las economías familiares si no se hubiese convalidado el Real Decreto aprobado por el Gobierno que incorpora rebajas fiscales a los carburantes. Antes de la entrada en vigor de estas medidas, el diésel llegó a superar en Ourense los dos euros el litro en varias estaciones, por lo que, al menos de momento, existe un alivio para los bolsillos. Queda por determinar, no obstante, cuál será la evolución en los próximos días en función de la situación en Oriente Medio y los avances de la contienda bélica.

Los hoteles suben sus precios un 7% para esta Semana Santa

Los ourensanos que viajen esta Semana Santa por territorio nacional tendrán que rascarse el bolsillo ante la subida de precios respecto al 2025. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tarifa media nacional para una habitación se sitúa en 116,32 euros, con diferencias notables por categorías: los hoteles de cinco estrellas alcanzan los 254,52 euros, mientras que los de cuatro y tres estrellas se quedan en 120,62 y 91,82 euros respectivamente. En los establecimientos de menor categoría, los precios bajan a los 72,72 euros en los de dos estrellas y 76,14 euros en los de una.

En Galicia, el coste por noche ha subido un 6,7% respecto al año pasado hasta los 64 euros de media por habitación. Este encarecimiento se produce en un contexto de inflación y tensiones en Oriente Medio que condicionan la oferta turística, a pesar del ligero alivio en los paquetes turísticos. Así, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, auguraba este viernes una Semana Santa “muy buena”, con una ocupación por encima del 80%

En clave local, Ourense lidera el incremento precios en la comunidad con una subida del 14,1% en sus tarifas respecto al año pasado. Pernoctar en la provincia cuesta ahora 61,55 euros de media frente a los 53,94 de hace justo un año.