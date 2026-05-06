El ourensano Marcos Atrio, galardonado en el II Premio de Fotografía Policía Nacional "Lente Azul 2025" por una fotografía del incendio de O Cumial de 2025

El fotógrafo ourensano Marcos Atrio, del diario La Región, ha sido galardonado con el tercer puesto del II Premio de Fotografía Policía Nacional "Lente Azul 2025" por una icónica fotografía del gran fuego que arrasó O Cumial en la oleada de incendios de agosto de 2025.

En la imagen se puede ver a una mujer de avanzada edad en una silla de ruedas mientras es evacuada por tres agentes de la Policía Nacional y un joven mientras se observan de fondo las llamas que consumían una parcela y a brigadistas junto a voluntarios intentando acabar con el fuego.

La fotografía galardonada | Marcos Atrio

El acto de entrega del premio se celebrará el próximo martes, 12 de mayo, a las 19:30 horas, en el Museo Antiguo Convento de la Merced, en Ciudad Real.

Un incendio que calcinó 148 hectáreas

A las 14:14 horas del martes 12 de agosto de 2025 se declaraba un incendio en la parroquia de Rante, San Cibrao das Viñas, que sería el primero de los dos focos que se darían en la zona de O Cumial, dentro del contexto de la oleada de incendios que arrasó la provincia de Ourense en agosto de 2025.

Fueron dos focos simultáneos y muy virulentos que avanzaron por la zona de Seixalbo y llegaron a alcanzar la parte de atrás de O Cumial y Ponte Noalla. La intensidad y dimensión de los incendios produjeron grandes columnas de humo observables desde la ciudad de Ourense, provocando sobre la misma una lluvia de ceniza que cubrió terrazas y aceras.

Se produjeron suspensiones y cortes en la vía de los servicios ferroviarios, además de cortes de tráfico, principalmente en la A-52. Pero la peor parte la sufrieron los vecinos de O Cumial y Ponte Noalla, que vivieron "una tarde aterradora" y muchos de ellos tuvieron que ser evacuados, como se aprecia en la galardonada fotografía, debido a la proximidad del fuego a las viviendas.

Después de desplegar brigadas terrestres, un helicóptero y dos aviones, y con el apoyo de vecinos y voluntarios, se consiguió perimetrar el incendio para finalmente extinguirlo.