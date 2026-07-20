¿Sabe usted que un ourensano vivió el gol de la gloria en vivo y en directo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, entre los afortunados que vieron la final del Mundial en Nueva York se encontraba el ourensano Jorge Paz
¿Sabe usted que entre los afortunados que vieron la final del Mundial en Nueva York se encontraba el ourensano Jorge Paz? ¿Que es una cara habitual en el programa de Telemiño “Más Fútbol”? ¿Que presumió de los colores de la UD Ourense, de la que es fundador? ¿Que su pasión por el fútbol lo ha llevado a vivir las finales de los torneos más importantes y hace 16 años ya había estado también en Johannesburgo?
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