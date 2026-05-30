Ourensanos con plaza en Justicia siguen sin tomar posesión del cargo

La ansiada estabilidad que acompaña al aprobado de una oposición se le resiste a decenas de ourensanos. A pesar de haber superado las pruebas de acceso a la Administración de Justicia, continúan sin tomar posesión y se enfrentan a un horizonte marcado por la incertidumbre. Este es el caso de Tania Cutillas, de 38 años, quien en septiembre de 2025 logró su plaza en las oposiciones de tramitación procesal.

Fue fruto de un gran esfuerzo de dinero y tiempo, con jornadas diarias de 10 horas de estudio, lo que la llevó a alcanzar el puesto 56 entre los más de 3.000 aspirantes. Sin embargo, ocho meses después esa ilusión tras conocer el aprobado se ha transformado en incerteza. “Estamos esperando la toma de posesión y no está previsto que se produzca ni a finales de año, creen que nos iremos casi al verano que viene”, cuenta la ourensana Tania Cutillas.

En su caso, por el momento aún cuenta con el paro, pero se le acaba en unos meses. “No sabemos cómo vamos a hacer, yo además también tengo un menor y claro, estamos en una situación muy complicada”, señala.

Ante esta compleja tesitura, al igual que otros compañeros, tiene previsto presentarse en octubre a otra oposición de un cuerpo inferior. “Si apruebo, pues dejaré la otra plaza en excedencia y me quedaré con esta viendo la situación que hay, es que no sabemos qué hacer”, confiesa.

8.000 opositores en España

En la misma encrucijada que ella, explica, se encuentran unas 8.000 personas en toda España, incluso los hay que llevan esperando más tiempo -algunos casi tres años-. “Hay gente que no tiene ni paro ni subsidio ni nada”, recuerda Cutillas.

Todos ellos, pese a aprobar una oposición, tienen sus vidas llenas de incertidumbre hasta saber qué pasa con su futuro laboral. Este panorama también les influye a la hora de encontrar un empleo hasta que se resuelva su situación. “Si quieres que te acepten en un trabajo tampoco les puedes explicar que tienes una oposición aprobada porque no te cogen”, asegura la opositora ourensana.

“Son un montón de familias que tienen su vida a día de hoy paralizada”, resume Cutillas. Asimismo, no ve lógico que haya juzgados como el de Ourense que, según los sindicatos, adolecen de falta de personal y ellos estén parados. “Yo podría ir perfectamente ahora que estoy aprobada con plaza, pues méteme provisionalmente ahí y después ya me iré Madrid (lugar en el que tiene que tomar posesión), pero por lo menos les vamos sacando el trabajo a ellos”, señala.