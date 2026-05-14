Ourense amplía su oferta de terreno industrial

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo una reunión con el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, y la alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, para certificar el avance de las infraestructuras empresariales estratégicas en la provincia. Durante el encuentro, se constató que Ourense cuenta actualmente con más de 2,7 millones de metros cuadrados de suelo industrial en distintas fases de desarrollo, un despliegue que cuenta con un respaldo económico de 126,1 millones.

Al respecto, Luis Menor manifestó que “puidemos comprobar que o Goberno galego está a cumprir cos compromisos adquiridos para facilitar o desenvolvemento económico de Ourense”, mientras que la conselleira Lorenzana incidió en que el objetivo prioritario es “reforzar a capacidade para competir na captación de investimentos”.

Este crecimiento simultáneo se refleja en hitos como la ampliación del parque empresarial de Xinzo de Limia, cuyas obras finalizaron recientemente incrementando su superficie en un 40 %. Paralelamente, la conselleira avanzó que ayer mismo se adjudicaron las obras de ampliación del Polígono de San Cibrao das Viñas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Prace-Lantania-Xestur, con un contrato valorado por encima de los nueve millones de euros.

Otro de los grandes pasos se localiza en la Fase III del Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, donde Xestur ya ha iniciado los trámites para la redacción del proyecto de expropiación, con un presupuesto cercano a los 85.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses para actuar sobre una superficie de 233.272 metros cuadrados distribuida en 145 parcelas.

Finalmente, los proyectos de los parques industriales de Carballiño-Maside y Paderne de Allariz continúan quemando etapas en su fase de tramitación administrativa. Ambos forman parte del plan estratégico de la Xunta para ampliar la disponibilidad de suelo en la provincia, una necesidad acuciante en casos como el de Carballiño-Maside, donde Lorenzana citó la elevada demanda de espacio en un entorno que ya se encuentra al 100% de su ocupación actual. Por su parte, el polígono de Paderne sigue avanzando en los plazos previstos para su desarrollo administrativo.