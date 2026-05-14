El marmitero apela a la rueda de prensa que acaba de propinar Florentino Pérez para no bajar a la mina y explicar el paso de la Xunta. El anuncio de sacar a concurso los yacimientos de Corcoesto, San Finx y Santa Comba y recuperar otro centenar de derechos de explotación realizado la semana pasada en el Parlamento por la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, sorprendió a los picapedreros más avezados del sector. El PSdeG se sitúa entre “o PP, que pensa que todo vale” y “ os de aquí non se pode poñer nada” reclamando el plan sectorial pendiente desde 2008.

“¿Qué piensas de lo Florentino?”. El marmitero propone un intercambio de opinión, pero hace más de dos décadas que el chófer de anécdotas no sube al presidente del Real Madrid y Gaspar Rosety hace tiempo que de verdad no tiene entradas para nada, como advertía en el estado de su teléfono. El cineasta vigués envía la sinopsis: “Florentino parecía Franco con el contubernio judeo-masónico. Pero es un señor trabajador y mayor, solo puedo agradecer lo que hizo por el Madrid. Respeto máximo. No lo quiero crucificar”.

Un colega que asistió a la función en directo sostiene que le querían mover la silla con apoyo desde dentro y adelantó la defensa, pero su intención era preparar la sucesión en los dos años que le quedaban. En todo caso, Florentino Pérez se calentó y confundió la rueda de prensa con un encuentro con las peñas del club.

“A mí no me gusta nada el fútbol pero estoy alucinando con el seguimiento en medios nacionales e internacionales”, suelta el marmitero al tragar el rollo futbolero. “Así me dio tiempo a pensar qué te puedo contar porque el anuncio de la Xunta ha sorprendido. En el 2025 el concurso quedó desierto porque hace falta mucha inversión por el tema ecológico. Es como si en el 2029 me vuelves con Altri”.

Pongamos que un gran fondo de inversión quiere minas y los lobistas de Bruselas, Madrid y Galicia conocen los yacimientos y animan la subasta. “Las minas son complicadas por la inversión y porque generan una gran contestación social, pero si la rehabilitación con naturaleza se hace como los canadienses o los australianos, el impacto económico indirecto en el territorio merece la pena”. Primer sondeo.