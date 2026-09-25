Ourense apuesta por la investigación contra el cáncer

Visita de la Asociación Esperanza de Burela al CHUO con motivo del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer.

Bajo el lema “Investigación con impacto: Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida”, la Asociación Española contra el cáncer estuvo presente tanto en el CHUO como en el Parque de San Lázaro para visibilizar la necesidad de aumentar la financiación en materia de investigación.

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Combatir esta enfermedad es un objetivo prioritario, ya que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Se prevé que para el año 2050 podrían diagnosticarse en España más de 350.000 casos nuevos. Por ello, esta campaña pretende mostrar cómo los avances científicos financiados hoy se traducen en resultados concretos para los pacientes, entre los que se destaca una mayor supervivencia y mejor calidad de vida.

Actualmente, la Asociación apoya la mayor red de investigación en cáncer de España con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo que investigan todas las fases de la enfermedad y todo tipo de tumores. Esta red está compuesta por más de 3.000 investigadores e investigadoras que desde 2020 generaron 1.950 avances contra el cáncer y solo en 2025 alcanzaron 352 nuevos resultados. Además, promueve 37 ensayos clínicos y desarrolla actividades de divulgación que llegaron ya a más de 500.000 personas en todo el ámbito nacional.

Investigación en Ourense

El Complexo Hospitalario de Ourense recibió ayer una visita especial con motivo del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. La Asociación Esperanza de Burela (Lugo), que lucha contra la citada enfermedad, acudió a las instalaciones del centro médico para conocer de primera mano la labor investigadora que se desarrolla.

Hizo de anfitriona de la visita la oncóloga Ana Férnandez Mendez, con quien la asociación colabora en uno de los estudios que desenvuelve esta investigadora ourensana. El contacto entre ambas comenzó a raíz de la inclusión de un paciente de Burela en un ensayo clínico. Por este motivo, José Manuel Rubal Méndez, propietario de un negocio muy querido en la localidad lucense, habló con la asociación para destacar la atención recibida y la actividad de Fernández.

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José Manuel falleció en mayo, pero su contribución desinteresada continúa permitiendo explorar nuevas líneas de investigación claves en la lucha contra el cáncer.