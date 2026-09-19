La promesa que dio vida a una asociación ourensana contra el cáncer

Bea quería ayudar incluso cuando era ella quien necesitaba todas sus fuerzas. Durante los cuatro años que convivió con un cáncer de ovario, habló muchas veces de hacerse voluntaria y acompañar a otras personas que atravesaban la enfermedad. Camilo Álvarez, su marido, le respondía con una promesa: “Cuando te pongas bien, ya ayudaremos”.

Relacionado Un estudio determina que las proteínas pueden influir en la respuesta a fármacos para el cáncer

Ella finalmente falleció hace diez meses, pero aquel deseo no quedó atrás. Álvarez lo convirtió en Beíña Contra el Cáncer, una nueva asociación ourensana presentada ayer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. “Qué mejor manera de cumplir un deseo suyo que crear una asociación para honrarla y ayudar a los demás”, explica su impulsor.

El proyecto lleva gestándose cinco meses y está formado por cuatro personas por el momento. Su propósito es acompañar a pacientes y familias durante el proceso oncológico en todas sus etapas, fomentar la prevención y la divulgación y, especialmente, reunir fondos para financiar proyectos de investigación. La entidad prevé organizar eventos, charlas y coloquios, además de canalizar donaciones de particulares y empresas.

Según Álvarez, precisamente la investigación era una preocupación constante para Bea, sobre todo durante el último año, cuando comenzó a perder fuerzas. Deseaba que apareciesen más tratamientos, que la enfermedad pudiera cronificarse y que se redujese el número de muertes. Esa idea marca ahora el rumbo de la asociación.

La entidad ya estudia distintos proyectos a los que destinar las primeras aportaciones, aunque todavía no ha cerrado ninguno. Tiene claro, en cambio, el punto de partida: “La única manera de mejorar y alargar la vida de los enfermos es desarrollar nuevos tratamientos”. Beiña Contra el Cáncer comienza así su camino como un homenaje vivo. Uno que transforma una promesa pendiente en ayuda para otros.