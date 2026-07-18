¿Sabe usted que en Ourense estos días ha llegado la guerra de banderas a los balcones?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la convivencia no será fácil por la finalissima de este domingo en este edificio

Guerra de banderas en Ourense.
Guerra de banderas en Ourense.

¿Sabe usted que a la city estos días ha llegado la guerra de banderas a los balcones, como esta en la avenida do Regato esquina avenida de Zamora? ¿Que menuda convivencia la de estos días previos a la finalissima de este domingo en este edificio? ¿Que el día de partido amenaza con ser intenso en el bloque? ¿Que esperemos que, pase lo que pase, reine, como debe ser, la deportividad?

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