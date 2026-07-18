¿Sabe usted que en Ourense estos días ha llegado la guerra de banderas a los balcones?

¿Sabe usted que a la city estos días ha llegado la guerra de banderas a los balcones, como esta en la avenida do Regato esquina avenida de Zamora? ¿Que menuda convivencia la de estos días previos a la finalissima de este domingo en este edificio? ¿Que el día de partido amenaza con ser intenso en el bloque? ¿Que esperemos que, pase lo que pase, reine, como debe ser, la deportividad?