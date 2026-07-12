Ourense no tempo: Álbum de verano | Paco Madrid

Junto a Xan da Coba, Paco Madrid fue uno de esos personajes a los que más complicado resulta definir. Desde mi punto de vista, era una persona con un don de gentes excepcional, gracejo natural y algunos vicios... pero ninguno malo. Bueno, si acaso alguno sí, pero solo para su propia salud.

Lo que más famoso le hizo fue su habitual rifa; en ocasiones de un cerdo y otras de una gallina (o un par, si se estiraba). Pero lo que más beneficio le reportaba eran las rifas de los coches: hasta tres llegó a “entregar”. En realidad, él no entregaba nada; vendía las papeletas que le confiaba la comisión de fiestas o la empresa que sorteara el vehículo.

La fotografía de hoy se corresponde con la primera vez que el gran Paco “trabajaba” para la comisión de fiestas, en el año 1966. Para recaudar fondos, la comisión garantizaba que un ourensano estrenaría ese magnífico Simca-Barreiros. Era un negocio redondo, porque don Eduardo lo había donado y con la venta de las rifas se esperaba obtener un importe muy superior al coste real del coche.

La cosa no fue mal y se repitió en otros eventos. Tal fue el éxito que, en alguna ocasión, Paco buscó colaboradores para vender por las calles; él ya estaba un poco orondo y el caminar se le hacía cuesta arriba, así que amigos como Leylan el Chulito y Parrulí le ayudaban. Cabe recordar que Paco había sido boxeador y pocos se atrevían a intentar engañarlo.

El caso es que para la comisión el negocio salió redondo porque, a pesar de venderse un buen número de rifas, en el sorteo de la Lotería Nacional (utilizado para dar legalidad al acto), el número agraciado no había sido vendido. Aunque hubo muchas especulaciones y comentarios en la ciudad sobre un posible fraude, la comisión decidió subastarlo al mejor postor para que el coche se quedara en Ourense. No sé qué pasó finalmente en esa subasta, pero me enteraré...