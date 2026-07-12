Dos intocables hasta hoy...

En la India así serían calificados tanto José Bono como Javier de Paz, pero el significado indio de persona impura tiene en España otro significado: intocable- ni criticado, ni castigado-, y ambos coinciden en nuestros dos personajes.

Al buscar posibles relaciones entre ellos, la vista creada con IA nos dice “José Bono y Javier de Paz son dos de los nombres más influyentes del PSOE, habiendo forjado una estrecha relación personal y política que perdura a lo largo de los años. Su vínculo se consolidó en la década de 1980 en el seno del aparato del partido”. Pero no hemos encontrado esa estrecha relación personal y sí la de ambos con Rodríguez Zapatero.

Después de una larga temporada de tranquilidad para ellos, la “resurrección” de Zapatero les ha puesto de actualidad, y ello a pesar de que creo que ningún medio de comunicación les ha pedido opinión sobre la España- mejor dicho, gobierno y PSOE- corrupta.

De José Bono conocemos sus once libros autobiográficos en los que destaca su obsesión por la transparencia y su triunfo en las 16 denuncias y querellas contra él desde 2010 al 2018, ”inadmitidas a trámite o sobreseídas, olvidando las dos perdidas: caso del lino -año 2007 contra Loyola de Palacio- y denuncia de ataque a él en una manifestación – año 2005- archivada. A ellas agregamos mi biografía ”Un camaleón salobreño”.

De Paz no tiene la misma preocupación literaria y la única aventura que he encontrado en ese campo ha sido su artículo de diciembre de 2025 “El desempleo origen de una juventud distinta” que reitera su declaración en El País en 1989, “El desempleo juvenil su principal problema”.

Ambos entran en política muy pronto: Bono en 1972 cuando asiste al congreso del PSOE en el exilio representando al PSP, y de Paz al año siguiente al ingresar en la JJ SS a la edad de 15 años.

Desde 1984 a 1993 de Paz es miembro nato del comité ejecutivo del PSOE y Bono entre 1990 y 2000, coincidiendo en él 3-4 años.

Sus vidas, aunque conectadas con Zapatero, siguen caminos distintos: Bono presidente de Castilla la Mancha desde 1983 a 2004, ministro- etapa en la que se aprueba la ley del matrimonio de homosexuales y escribe que, cuando está en vuelo de regreso de Afganistán, recibe una llamada de Zapatero comunicándoselo- presidente del Congreso, lobista en Guinea con Zapatero y Moratinos,nacionalizado, importante inversor y amigo delpresidente Abinader en República Dominicana .

Javier de Paz en 1993-94 director general de Comercio Interior, presidente de Mercasa 2004-2007, y desde 2008 consejero de Telefónica por mediación de su íntimo amigo Zapatero, ahora presidente de Movistar+ . En 2019 es el impulsor, según la UDEF, de la creación de Análisis Relevante SL renunciando a ser accionista y siéndolo Julio Martínez y Sergio Sánchez protegido de De Paz, que firman contratos con Plus Ultra.

¿Cuales eran, o son, sus aficiones? Bono su hípica de Toledo y su cuidado físico; de Paz los maratones de Nueva York en los que coincidía con su presidente Álvarez Pallete.

En mi libro “Un camaleón salobreño”, biografía de José Bono, que se edita a finales de 2026, ya en imprenta, incorporo una noticia publicada por el digital The Objective “La agenda de Koldo revela reuniones con José Bono días antes de la caída del ministro Ábalos que tuvieron lugar el 20 de abril de 2021 en el hotel Wellington y el 6 de julio en el café Gijón”.

El año 2025 Álvarez Pallete es sustituido en la presidencia de Teléfónica por Murtra que cesa a De Paz en el consejo si bien le nombra director general adjunto a presidencia, y Bono, en la presentación de sus “ Discursos parlamentarios,” hace un gran elogio de Pedro Sánchez para el que pide a todos los socialistas que le apoyen pues es un hombre honrado y un político honesto.

Las cosas cambian para Bono y De Paz, al iniciarse la investigación de Zapatero. En febrero Horizonte y Periodista Digital... publican el nombre del “novio” de José Bono.

El 23 de junio en Hispanidad: “Telefónica. Murtra prepara la salida de Javier de Paz… si es imputado en el caso Zapatero”, el 29 publica Vozpopuli estas dos noticias: “EEUU ultima una investigación secreta que salpica a José Bono” y “Zapatero y las trece citas con Javier de Paz: cenas familiares, de negocios y de grandes restaurantes” y el 30: “Recibió dos viviendas de lujo en Dominicana. Entrambasaguas en El Debate vaticina que José Bono va a ser el próximo investigado en la trama del PSOE

¿Serán vencidos los intocables?