Ourense se prepara contra el fuego: un gran simulacro para garantizar una respuesta eficaz

Reunión ayer en el CECOP, donde se realizó un simulacro de actuación contra incendios forestales.

“Se inició un incendio en Casal, en Cortegada, y acaba de ser declarado de situación 2”. Un aviso como este fue muy habitual el pasado año en la provincia, que vivió la peor ola de incendios de su historia. A falta de un mes para el verano, los efectivos ya están preparados por si el fuego decide castigar de nuevo a Ourense.

Prueba de ello es el simulacro que se realizó ayer en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), un ejercicio promovido por la Xunta y que se lleva realizando 10 años. En este ensayo, los efectivos trabajaron con dos hipotéticos incendios, uno en Casal (Cortegada) y otro en Riocaldo (Lobios).

Los efectivos monitorean la situación de los fuegos. | MIGUEL ÁNGEL

En ambos fuegos, había riesgo para las personas -una situación que fue frecuente el verano pasado-, por lo que se declaró el nivel 2. Esta tesitura permitió evaluar la respuesta coordinada de los diferentes cuerpos y servicios ante un escenario de emergencia y comprobar que funcionaban correctamente los sistemas de comunicación y el protocolo de aviso a la ciudadanía de las medidas de autoprotección.

En este simulacro participaron: técnicos y agentes forestales y medioambientales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Nacional Adscrita a Galicia, la Unidade de Directores de Extinción da Xunta, Unidade de Investigación de Incendios Forestais, los GES de Ribadavia, Lobios y Muíños, bomberos de Celanova y San Cibrao, Protección Civil de Lobios, Entrimo, Verín y Cortegada, el Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (GALI), el 061, Cruz Roja y la UME.

“Un reloxo de precisión”

“O que se pretende é que todo funcione como un reloxo de precisión, eso consíguese mediante os simulacros e de este xeito, en caso de que teñamos unha situación 2, a resposta vai ser más eficaz”, aseguró ayer el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Coincidió en ello el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, quien destacó la importancia de estos ejercicios “para mellorar a coordinación e garantir unha resposta rápida”.

Las imágenes resultan fundamentales en la lucha contra el fuego. | MIGUEL ÁNGEL

Por otra parte, Manuel Pardo señaló que es fundamental la prevención. “É importante ter ese perímetro de seguridade para que, cando chegue o lume, sexa máis fácil evitar que se aproxime e poña en peligro vidas humanas”, indicó.

Al respecto, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, puso el foco en la detección rápida de los incendios. “Nos interesa llegar lo antes posible. (…) Hemos aumentado un 30% las cámaras en Galicia y en los próximos días lanzaremos una aplicación para que la ciudadanía pueda contribuir, con un vídeo o una foto, en esa detección temprana que queremos alcanzar, todo esto se completará con tres unidades de drones y un avión”, explicó.