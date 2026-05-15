Un incendio calcina la antigua Casa de Baños de Ourense de madrugada

Un voraz incendio urbano calcinó esta madrugada la antigua Casa de Baños de la ciudad de Ourense. Ubicada tras la antigua cárcel, a la altura del número 45 de la calle Progreso, fue completamente quemada por un fuego que fue alertado a la 1:28 horas de la madrugada del jueves al viernes.

Tal y como se puede ver en las imágenes, las llamas se propagaron rápidamente, saliendo con voracidad a través de las ventanas. Decenas de ourensanos, coincidiendo con el paso entre el barrio de O Couto (que empezó sus fiestas) y los vinos de la ciudad, se encontraron con la incrédula estampa al otro lado del río Barbaña.

Pasadas las 5:00 horas, los bomberos seguían en el punto apagando las llamas, que devoraron el edificio abandonado por completo. No se registraron personas afectadas.

Hasta el lugar se desplazaron 15 bomberos y cinco unidades: tres autobombas, una bomba forestal y una autoescalera. Todo el edificio es de estructura de madera y lo primero que se hizo fue una línea de ataque al fuego mientras otros efectivos desalojaron el edificio colindante (al menos 5 vecinos desalojados del edificio colindante).

Uno de los objetivos era que no se trasladase el fuego al resto de edificio, lo que al final se consiguió. "Houbo momentos un pouco complexos pola cercanía do cárcere de Progreso, as árbores e os cambios de vento", explica César Pichel, jefe del cuerpo de bomberos. El incendio está controlado, aunque no extinguido de todo.

Okupas

La Policía Nacional acudió en varias ocasiones hasta el punto a lo largo de la semana por la presunta presencia de okupas en el edificio. De hecho, este pasado miércoles un dispositivo llegó al lugar alertado por otro pequeño incendio en la Casa de Baños, lo que hizo que las personas que estaban en su interior, alertadas, escaparan saltando a la antigua cárcel.