Ourense respira: las temperaturas máximas dan una tregua esta semana

El mes de junio ha arrancado en Ourense con un ambiente puramente estival, pero este “espejismo” de calor intenso tiene las horas contadas. Tras un lunes marcado por cielos despejados y termómetros que rozaron los 31 grados, la entrada de un frente frío por el litoral atlántico gallego cambia desde hoy el panorama meteorológico de la provincia, disolviendo temporalmente la influencia anticiclónica.

Para esta jornada de martes, los efectos del frente se dejarán sentir con un aumento de la nubosidad y precipitaciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Este cambio trae consigo un descenso notable de las temperaturas máximas, que caerán de forma abrupta para situarse entre los 23 y 25 grados. A pesar de este refresco diurno, las mínimas no sufrirán grandes variaciones y se mantendrán estables en torno a los 13 o 15 grados.

El miércoles Ourense vivirá una jornada de transición. La provincia quedará en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones, lo que dejará una alternancia de nubes y claros. Los termómetros darán un pequeño respiro y las máximas se recuperarán ligeramente, rondando los 26 o 27 grados, sin apenas riesgo de precipitaciones.

Sin embargo, la inestabilidad regresará con fuerza de cara al jueves. Las previsiones apuntan a una mañana pasada por agua, con una probabilidad de precipitación que se dispara hasta el 85%, provocando que las máximas vuelvan a descender hasta unos frescos 22 grados.

De cara al fin de semana, el tiempo mejorará progresivamente. Aunque el viernes arrancará más fresco (con mínimas de 10 grados), los termómetros se irán recuperando. Sábado y domingo estabilizarán sus máximas en unos cálidos 27 grados. Pese a mantener un riesgo de lluvia durante el sábado, el domingo cerrará la semana mucho más estable, con predominio de claros y unas mínimas de 16 grados.