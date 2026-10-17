Ourense es la sexta provincia de España con más apagones

En los últimos veinte años, España ha reducido a más de la mitad el tiempo que sus ciudadanos pasan sin electricidad. Sin embargo, Ourense se desmarca por completo de esta evolución positiva. Lejos de mejorar, la calidad del suministro eléctrico en la provincia ha empeorado sensiblemente, según refleja un informe elaborado por EnergiaSolarPro a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Si se analiza la media de los años 2003 a 2007 frente al periodo de 2017 a 2021 (el último lustro cerrado para diluir el impacto de incidencias meteorológicas puntuales), el tiempo que los hogares ourensanos pasan a oscuras ha aumentado un 20 %. La provincia ha pasado de promediar 1,94 horas sin servicio a alcanzar las 2,32 horas anuales (2 horas y 20 minutos). Este retroceso choca de frente con la dinámica general del país, donde los cortes se han reducido un histórico 61 %. En toda España, únicamente tres territorios presentan hoy un servicio peor que a principios de siglo: Lugo (+22 %), Ourense (+20 %) y Teruel (+19 %).

Furgón de cola

Para evaluar la calidad del suministro, la administración utiliza el índice oficial TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente), que mide las horas anuales sin luz. Con la media de 2017 a 2021, Ourense se hunde hasta el puesto 47 entre las 52 provincias y ciudades autónomas. Queda muy lejos de los territorios con un suministro más fiable, como Madrid o Cantabria, donde apenas sufren 30 minutos de corte al año. La brecha también es patente dentro de Galicia. En la franja atlántica, A Coruña y Pontevedra promedian menos de hora y media anual sin electricidad y han recortado sus apagones más de un 25 % en estas dos décadas.

Aunque suele culparse al mal tiempo, las cifras oficiales de 2021 desmienten este argumento. El 77 % del tiempo de corte en Ourense (58 minutos) se debió a fallos de la red de distribución y solo un 10 % (8 minutos) respondió a causas de fuerza mayor por temporales o incendios. El resto se reparte entre incidencias causadas por terceros (8 %) y obras programadas de mantenimiento (5 %). El factor determinante de esta fragilidad es la dispersión demográfica. Ourense cuenta con miles de núcleos de población abastecidos por tendidos aéreos que atraviesan bosques y montañas. En la ciudad, los cortes se limitaron a 31 minutos en 2021, pero en el rural se dispararon a 2 horas y 16 minutos. Una rotura aislada deja a oscuras a comarcas enteras y los técnicos tardan horas en acceder al monte para reparar la incidencia.

El gran apagón

Un aspecto clave es que los datos del Ministerio solo llegan hasta 2021, último año publicado oficialmente. Por tanto, la estadística no recoge todavía el impacto de grandes averías recientes, como el histórico apagón general del 28 de abril de 2025. Aquel fallo masivo del sistema eléctrico estatal comenzó a las 12,33 horas y en buena parte de la provincia el suministro no se restableció hasta las seis de la mañana del día siguiente, encadenando más de 17 horas sin luz, un episodio que a buen seguro disparará las estadísticas de interrupción cuando se publiquen los registros.

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La ley fija límites a los cortes de luz y compensaciones obligatorias

Los continuos fallos en la red eléctrica suscitan dudas sobre las responsabilidades de la compañía y las opciones de los usuarios para reclamar si sufren daños o pérdidas económicas.

Pregunta. ¿Existe un límite legal de horas sin suministro?

Respuesta. Sí. El Real Decreto 1955/2000 regula unos topes anuales según la densidad de población: un máximo de 5 horas imprevistas al año en áreas urbanas y hasta 19 horas (o 22 cortes) en zonas rurales dispersas.

P. ¿Qué compensación corresponde si se rebasan los topes?

R. Si la distribuidora supera esos márgenes legales, debe aplicar por ley un descuento automático en la factura del usuario, reflejado en los recibos del primer trimestre del ejercicio posterior.

P. ¿A quién se debe reclamar una avería?

R. A la empresa distribuidora responsable de la red física, que en Ourense es UFD (filial de Naturgy). Da igual qué empresa comercializadora emita la factura mensual de la luz, incluso si es el propio grupo Naturgy: las quejas por cortes deben dirigirse siempre al teléfono específico de averías de la red para exigir un número de incidencia.

P. ¿Cómo reclamar por aparatos quemados o alimentos perdidos?

R. Para electrodomésticos rotos por sobretensión, la compañía exige factura de compra o arreglo y un informe técnico oficial que certifique el pico de tensión exterior. Para comida echada a perder en el congelador, se deben aportar fotografías y tiques de compra, o tramitar el abono mediante el seguro del hogar.