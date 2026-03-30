Un herido al salirse de la vía en Arcos, Vilamartín de Valdeorras

Una persona resultó herida en un accidente de tráfico ocurrido en el punto kilométrico 459 de la N-120 a su paso por la parroquia de Arcos, en el Concello de Vilamartín de Valdeorras. A las 9:22 se informaba de un vehículo que se habría salido de la calzada golpeando una señal de tráfico.

Trayectoria que hizo el vehículo al salirse de la vía y arroyar una señal de tráfico | José Cruz

Los bomberos de Valdeorras tuvieron que ayudar a la persona a salir del interior del coche, aunque no fue necesaria una excarcelación. El conductor fue trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital de O Barco. Hasta el punto se desplazaron también bomberos del parque de A Rúa, GES de Valdeorras, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Valdeorras.