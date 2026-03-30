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Un herido al salirse de la vía en Arcos, Vilamartín de Valdeorras

GOLPEÓ UNA SEÑAL

A las 9:22 horas de la mañana de este lunes se informaba de un herido en una salida de vía en Arcos, en el Concello de Valdeorras

Equipos de emergencia en el lugar del accidente
Equipos de emergencia en el lugar del accidente | José Cruz

Una persona resultó herida en un accidente de tráfico ocurrido en el punto kilométrico 459 de la N-120 a su paso por la parroquia de Arcos, en el Concello de Vilamartín de Valdeorras. A las 9:22 se informaba de un vehículo que se habría salido de la calzada golpeando una señal de tráfico.

Trayectoria que hizo el vehículo al salirse de la vía y arroyar una señal de tráfico
Trayectoria que hizo el vehículo al salirse de la vía y arroyar una señal de tráfico | José Cruz

Los bomberos de Valdeorras tuvieron que ayudar a la persona a salir del interior del coche, aunque no fue necesaria una excarcelación. El conductor fue trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital de O Barco. Hasta el punto se desplazaron también bomberos del parque de A Rúa, GES de Valdeorras, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Valdeorras.

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