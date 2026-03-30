GOLPEÓ UNA SEÑAL
Un herido al salirse de la vía en Arcos, Vilamartín de Valdeorras
GOLPEÓ UNA SEÑAL
Una persona resultó herida en un accidente de tráfico ocurrido en el punto kilométrico 459 de la N-120 a su paso por la parroquia de Arcos, en el Concello de Vilamartín de Valdeorras. A las 9:22 se informaba de un vehículo que se habría salido de la calzada golpeando una señal de tráfico.
Los bomberos de Valdeorras tuvieron que ayudar a la persona a salir del interior del coche, aunque no fue necesaria una excarcelación. El conductor fue trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital de O Barco. Hasta el punto se desplazaron también bomberos del parque de A Rúa, GES de Valdeorras, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Valdeorras.
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