El sector turístico de Ourense se encamina hacia un año de récord

El sector turístico en la provincia de Ourense encara el tramo final de la temporada estival con las mejores expectativas de los últimos años. A falta de conocer los datos oficiales del mes de agosto, la evolución de los indicadores confirma que tanto el propio periodo de verano como el balance global del ejercicio 2026 van camino de marcar cifras récord en la serie histórica. Este hito no se apoya únicamente en la temporada alta de verano, sino en un incremento constante de la duración de las estancias y en una notable distribución de la llegada de visitantes durante los meses de invierno y primavera.

A nivel provincial, las cifras acumuladas entre enero y julio confirman un comportamiento excelente. Según los datos de la encuesta de ocupación hotelera del INE, durante los primeros siete meses del año los alojamientos ourensanos contabilizaron un total de 197.478 viajeros y 390.863 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 2,44% en turistas y del 6,20% en noches de hotel respecto al anterior máximo fijado en 2024. Aunque el bimestre de junio y julio de 2024 se mantiene por ahora como el mejor verano en volumen absoluto de viajeros, el pasado mes de julio de 2026 logró marcar un récord absoluto de pernoctaciones en la provincia, al alcanzar las 70.242 noches reservadas. Este indicador refleja un cambio muy positivo en el perfil del visitante, que ahora realiza estancias más prolongadas.

Por su parte, la Ribeira Sacra ha cerrado un mes de agosto con cifras de ocupación excepcionales, alcanzando un promedio del 92,16% en el conjunto de sus alojamientos. Este resultado supera en más de 12 puntos porcentuales los datos registrados en el mismo periodo de 2025 y mejora ampliamente las marcas de los años anteriores. El empuje ha estado liderado por los hoteles de tres y cuatro estrellas, que bordearon el lleno absoluto con un 97,87% de ocupación, seguidos por la categoría de otros alojamientos con un 92,64%, las viviendas turísticas con un 93,50% y el turismo rural con un 84,64%. En total, el consorcio comarcal logró comercializar 9.876 de las 10.716 plazas ofertadas a lo largo de todo el mes.

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Optimismo en septiembre

Las perspectivas del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra para este noveno mes del año confirman la consolidación de la actividad en la zona más allá de la campaña principal. Las previsiones medias de reserva se sitúan ya en un 63,01%, casi 14 puntos por encima de las estimaciones del año anterior por estas mismas fechas. Una vez más, la hotelería de categoría superior en la comarca encabeza la demanda con una previsión del 91,30%, seguida del resto de alojamientos con un 76,40%. Pese a leves descensos en meses puntuales como abril o julio respecto a 2025, el acumulado anual consolida uno de los mayores crecimientos turísticos jamás registrados en el territorio.

El turismo de septiembre continúa al alza

Con el remate del mes de agosto, muchos regresaron a la rutina diaria tras disfrutar de sus vacaciones, pero junto a ellos, son cada vez más los ourensanos que aprovechan también este mes de septiembre para organizar su descanso anual fuera de la provincia Así lo confirma José Rodríguez, de Viajes Azul Marino. “Fundamentalmente escogen este mes de septiembre por una cuestión de precio, ya que en algunos destinos se reducen los precios de viaje y estancia de forma notable”, señala Rodríguez, que matiza que no todos pueden escoger ese mes de vacaciones: “Aquellos que tienen niños, y deben estar pendientes del inicio del curso escolar, no pueden aprovechar septiembre”. A este segmento de población se une otro que es el de trabajadores de grandes empresas que paran su producción siempre en el mes de agosto.

Olga Oleaga, de Viajes Airbus, coincide en que “sí es cierto que cada vez más gente busca septiembre, por cuestión de precio, aunque no se trata de un perfil concreto, el de este turista de septiembre”. El responsable de Azul Marino apunta que “no suele haber diferencias en cuanto a los destinos elegidos, simplemente se cambia el mes para evitar la masificación, además de aprovechar esa bajada de precios”. Sí es cierto que los destinos del continente asiático sí suelen pedirse más en este mes de septiembre, “porque julio y agosto son mes de monzones en esos países y la climatología no ayuda tanto”.

El destino de sol y playa sigue siendo de los más demandados: “Canarias, pero también este año hay vuelos directos a Cartagena, Mauricio o Zanzibar que están siendo muy demandados”. En cuanto a si hay diferencias entre segmentos de edad, José Rodríguez apunta que “los jóvenes de hoy no son como éramos nosotros, saben idiomas y viajan tan lejos como sus recursos les permiten, aunque sí es cierto que en los grandes viajes, como Japón, Samarkanda… el cliente es de 40 años en adelante”.