Subastan dos torques y un brazalete castrexo de posible origen ourensano

La importancia histórica, patrimonial y arqueológica de la orfebrería castrexa es indiscutible y reconocida en todo el mundo. Así lo demuestra la subasta que tendrá lugar el 12,13 y 14 de mayo y organizada por Ansorena.

El lote más destacado de esta puja está compuesto por un brazalete laminar en oro y dos torques -joya castrexa por excelencia-. Estos últimos están datados entre el siglo III y I a.C y realizados en oro, con aristas marcadas y extremos rematados en forma de doble escocia. El conjunto, que pertenece a una colección gallega privada, cuenta con un precio de salida de 195.000 euros.

Los torques son piezas muy codiciadas. Un claro ejemplo de ello son los expuestos en la exposición permanente de uno de los museos más prestigiosos del mundo, el British Museum. Fueron adquiridos en 1960 tras ser descubiertos de forma fortuita una década antes en Ourense, previsiblemente cerca de la frontera de Portugal. Viajaron por Europa hasta quedarse definitivamente en Reino Unido, donde los ingleses los bautizaron como “Ourense Torcs” (torques de Ourense).

La exposición de esta obra de arte contrasta enormemente con que la provincia, cuna de gran parte de estas joyas, esté huérfana de una pieza de tanto valor histórico. “El museo Arqueolóxico no tiene torques, aquí lo que hay de joyas son las arracadas, que son pendientes de oro”, explica el arqueólogo Jose María Eguileta.

Símbolo de nobleza y poder

Los torques en la antigüedad no eran una simple joya, sino que se erigían como un símbolo de poder y jerarquía que portaban las personas pertenecientes a la élite. Además, también tenían un valor espiritual, ya que se consideraban amuletos que otorgaban fuerza a quienes lo llevaban.