Uno de los dos jóvenes que esperan en la barra a que les sirvan el café comenta que ha estado en una actividad de empresa en la que Touriñán había sido contratado para desplegar sus encantos para la animación. Pero durante la andaina programada durante la jornada el humorista y actor se comportó como Xosé Antonio. "Debe ser que los chistes sólo le salen en horas de trabajo". El oficio de cómico es de escrutinio variable, el admirador más incondicional suele sentirse decepcionado ante la vida en serio.

La posibilidad de anécdota simpática para solucionar la jornada del columnista del día decae y la oreja pierde el interés por los dos oficinistas. A la otra orilla de la barra unos se ríen y otros se muestran incrédulos con la historia que cuenta el que parece más locuaz de la pandilla. El radar se activa al escuchar entre el barullo"en una zona de Ourense donde arde desde el neolítico todos los años". Suena a inicio de película. El hombre encadenó una serie de clásicos sobre el monte y el fuego que en un guión de Touriñan prendería carcajadas, pero en la de un trabajador de la empresa pública Seaga (Servizos Agrarios Galegos) con unas cuantas campañas de vida laboral, según confirmaría más tarde el tabernero ilustrado, deja una realidad de ceniza. Contó que en una de esas zonas de Ourense "donde arde desde el neolítico todos los años" un vecino no entendía que moviese un tractor para desbrozar. "¿Y por qué no le prendes fuego? Sale más barato", le sugirió. Alguna risa quedó a medias como la duda y el experto en repoblación forestal echó más leña. En otra comarca de mecha fácil propuso a los vecinos soltar cabras para mantener el monte limpio pero le sacaron la idea de la cabeza. "Las cabras también se van a quemar, va a arder lo mismo".

A un mes de la campaña de incendios, en Ourense hay medio millón de fincas sin desbrozar, contó Sergio Gil Pazos el domingo pasado en La Región. Mucha franja de seguridad de 50 metros de las viviendas por limpiar. Galicia tiene más de 1.200 aldeas en las que sólo vive una persona y en Ourense hay más de 500 con menos de cinco habitantes. Parece que "va arder lo mismo, como arde desde el neolítico todos los años". Palabra de vecino a técnico de la Xunta .