La tractorada resiste en Ourense y mantiene cortada la N-120

Pese a una noche gélida en la ciudad, con temperaturas que se acercaron a los ceros grados, decenas de ganaderos y agricultores optaron por pernoctar en la N-120 a la altura del centro comercial, donde restablecieron más de 80 tractores ya el sábado de madrugada debido al “compromiso incumplido” de la Guardia Civil de realizar cortes controlados y organizados en la autovía. Una noche que pasaron junto a una gran hoguera de fuego y arropados por los bloques de paja y a la que se llegaron jóvenes que volvían de fiesta, según aseguraron los presentes.

La tractorada, que corta una de las vías principales de la ciudad resiste un día más, pese a las presiones de la Policía Nacional -que trató de negociar la marcha su marcha a las 13,00 horas-, y los asistentes suman fuerzas unidos para continuar “ata que nos boten”, turnándose para atender sus explotaciones y estar presentes en su reivindicación.

Ayer, tras pasar la noche empezaron el segundo día de concentración en la N-120 alrededor de una veintena de personas, pero se fueron sumando más al grupo hasta sobrepasar el centenar tras la multitudinaria comida que realizaron en su nueva base, sumándose más asociaciones como “Elas, Eles”, que realizó su manifestación particular previamente frente a la Subdelegación del Gobierno.

Pese a haber sobrepasado ya las tres semanas de protesta, los tractoristas siguen con “ánimos fuertes” y resisten su reivindicación. “A situación vese complicada, pero tampouco se ve perdida a loita”, señaló Miguel Gómez, ganadero de Maceda y representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia, que indicó que pese a al firma de la Unión Europea con Mercosur, el tratado no es definitivo. “Ahora quedan dous filtros máis por pasar, un dos cales é o dos eurodiputados, entón esperemos que algún teña algo de cabeza e vote que non e a ver como evoluciona o tema”, destacó.

El ganadero manifestó que gracias a la movilización al menos están consiguiendo una mayor concienciación de la sociedad en el producto gallego. “A única cousa na que podemos dicir triunfamos seguro, é na sociedade toda desta cidade de Ourense que nos apoya”, indicó, asegurando que “casi todo mundo dixo que vai a empezar a mirar donde foi producido o producto”.

En este sentido, Gómez invita a quien lo desee a sumarse a la concentración, sumando a nuevas asociaciaciones. “Mentras non veñan con siglas políticas nin con pancartas nin cousas políticas é ben recibido todo o mundo, desde o noso consumidor que é a cidadanía a toda a persona que queira vir a unirse”, resaltó.

Manifestación en San Lázaro

Paralelamente, a las 12,00 horas se llevó a cabo una manifestación frente a la Subdelegación del Gobierno, por parte de la asociación de ganaderos y agricultores gallegos “Elas, Eles”, que clamó contra el “fraude de Mercosur” y que busca “concienciar a cidadanía de que o problema non é só do gandeiro, é tamén do consumidor”, como afirmó su presidente, Adrián Riádigos

El presidente de la asociación expresó que el acuerdo de libre comercio “incumple toda a normativa de Lei de Cadea Alimentaria”, razón por la cual mantendrán hoy mismo una reunión con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, “expresamente para que nos aclare porque o produco de Mercosur vai levar o apoio do Partido Socialista cando incumple a lei” y avanzó que continuarán movilizándose.