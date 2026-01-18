El campo eleva la presión y corta con 80 tractores la N-120: "Estase valorando se hai que chegar a outro nivel"

Este domingo se cumplen tres semanas desde que los primeros tractores tomaron las calles de Ourense, en una lucha de los agricultores y ganaderos de la provincia por la supervivencia de su sector que parece no ver el final, razón por la cual este sábado decidieron cortar una de las arterias del tránsito de la ciudad, la N-120.

Después de movilizar tractores frente a la Subdelegación del Gobierno -donde se ubicaron durante los anteriores veinte días-, de trasladar el mismo modus operandi a las sedes de la Xunta en la ciudad y de mantener cortada la A-52 el pasado fin de semana, en la madrugada del sábado los manifestantes movieron decenas de tractores a la N-120, bloqueándola desde el párking del centro comercial Ponte Vella hasta la rotonda situada a la altura del viaducto del tren.

Su nuevo campamento base se sitúa a la altura del centro comercial, acompañado de una gran fogata y varias carpas, donde este grupo de decenas de tractoristas espera permanecer al menos durante los dos o tres próximos días.

En torno a las seis y media de la mañana de este sábado el grupo de agricultores y ganaderos se organizó para mover simultáneamente todos los tractores situados en San Lázro y en sedes de la Xunta y ubicarlos en la N-120, prendiendo luego fuego a ruedas y bloques de paja. “Haberá oitenta ou máis, eu pensei que non había nin tantos na cidade”, confesó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia.

El principal motivo de esta decisión, señaló el ganadero, fue que la Guardia Civil “comprometeuse a que durante a semana puideramos facer varios cortes programados e controlados para seguirnos reivindicando na autovía, e non o cumpriron”.

Miguel Gómez reconoció que espera que esta sea “casi a última reivindicación que fagamos que levamos máis de vinte días aquí”, pero la llevarán al máximo con el objetivo de conseguir alguna solución, “ata que nos boten a paus”.

Ismael González | S.G.P.

“Estase valorando se hai que chegar a outro nivel, pois haberá que ir hasta Madrid” — Ismael González - Maceda

Si a través de las protestas en la provincia nada cambia, la siguiente opción será salir fuera a seguir la protesta. “Estase valorando e se hai que chegar a ese nivel, pois haberá que ir a Madrid”, resaltó Ismael González, un joven de Maceda dedicado a la producción de la castaña.

Protesta a turnos

Tras tantos días de lucha el cansancio es notorio entre los manifestantes, que para compaginar la protesta con el cuidado de su ganado o explotaciones agrícolas ven muy condicionado su horario de sueño.

“Aquí necesitamos estar para que a xente nos escoite, pero tamén temos que subir a atender os nosos animais, que é do que vivimos”, manifestó Jesús Prieto, ganadero en Xunqueira de Espadanedo, que se turna con su hermano para realizar el trabajo: “Tivo que subir a atender os animais, despois vai vir el e subo eu, e así durante tres semanas”.

Jesús Prieto | S.G.P.

“Non estamos contra de que veña a carne de Latinoamérica, pero en igualdade de condicións” — Jesús Prieto - Xunqueira de Espadanedo

Prieto subrayó que entre los presentes en la protesta, hay muchos que reciben la ayuda de vecinos para cuidar de sus explotaciones, otros que se turnan entre vecinos para estar en la ciudad un día unos y el siguiente otros, mientras que en algunos casos “teñen que subir si ou si porque non hai nadie na aldea que lle poida botar unha man”.

Por su parte, David Núñez, ganadero de Chandrexa de Queixa, bajó este sábado a las cinco de la mañana a la ciudad para unirse a la tractorada, mientras que por la tarde fue a trabajar, un sobreesfuerzo que se extiende ya demasiados días. “Hai que apoiarse entre todos e aguantar, non queda outra, xa custou o que custou xuntar á xente”, indicó Núñez.

David Núñez | S.G.P.

“Hai que apoiarse entre todos e aguantar, non queda outra, xa custou xuntar á xente” — David Núñez - Chandrexa de Queixa

En su caso, la reivindicación es doble, ya que el pasado mes de agosto su nave fue arrasada por el fuego, en el contexto de la gran ola incendiaria, y por el momento no ha recibido ningún amparo de las instituciones. “As axudas nada, viñeron un día a sacar a foto e nada máis, senón fose polos compañeros que van botando a man a ver como sales, é imposible”, destacó.

Firma de Mercosur

Esta nueva movilización coincide con la firma oficial del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, uno de los temas más controversiales que originaron esta protesta. “Os gandeiros que estamos aquí eu estouche por apostar que ningún está en contra de que veña a carne de alí, pero en igualdade de condicións, a competencia é sana pero en igualdade”, manifestó Jesús Prieto, que clamó contra el exceso de burocracia existente aquí que limita la producción y sube los precios.