Los tractoristas abandonan Ourense y se instalan en el polígono de San Cibrao hasta nuevo aviso

Las protestas del sector agroganadero se movilizaron este viernes tras seis días de protesta frente al Centro Comercial Ponte Vella, en plena N-120 a su paso por Ourense. Desde este mediodía, los tractoristas se encuentran en la entrada al Polígono de San Cibrao das Viñas, permaneciendo cortada así la OU-538 desde Ponte Noalla.

Lugar del corte por los tractores | La Región

La reciente paralización del acuerdo UE-Mercosur acabó por darles “una inyección de ánimo para todos", según comentaba un tractorista este jueves. Sin embargo, hubo quienes aseguraron a La Región ya este viernes que empiezan a acusar el cansancio, pues se cuenta casi un mes desde que los tractoristas comenzaron sus movilizaciones, combinando las protestas con su propio trabajo.

Del mismo modo, han querido agradecer a los vecinos de Ourense el trato y "la paciencia" con la situación, que sigue mermando la circulación aunque, por ahora, lejos de la ciudad.