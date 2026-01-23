Los tractoristas abandonan Ourense y se instalan en el polígono de San Cibrao hasta nuevo aviso
DESDE PONTE NOALLA
Las movilizaciones de los tractoristas en Ourense se desplazan a San Cibrao das Viñas, con cortes en la OU-538 y señales de cansancio tras semanas de protestas.
Las protestas del sector agroganadero se movilizaron este viernes tras seis días de protesta frente al Centro Comercial Ponte Vella, en plena N-120 a su paso por Ourense. Desde este mediodía, los tractoristas se encuentran en la entrada al Polígono de San Cibrao das Viñas, permaneciendo cortada así la OU-538 desde Ponte Noalla.
La reciente paralización del acuerdo UE-Mercosur acabó por darles “una inyección de ánimo para todos", según comentaba un tractorista este jueves. Sin embargo, hubo quienes aseguraron a La Región ya este viernes que empiezan a acusar el cansancio, pues se cuenta casi un mes desde que los tractoristas comenzaron sus movilizaciones, combinando las protestas con su propio trabajo.
Del mismo modo, han querido agradecer a los vecinos de Ourense el trato y "la paciencia" con la situación, que sigue mermando la circulación aunque, por ahora, lejos de la ciudad.
