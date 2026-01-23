Los tractoristas dejan la N-120 tras 6 días y complican el tráfico a su paso por Ourense y el polígono

Los tractoristas han levantado este viernes el bloqueo que mantenían en la N-120 a su paso por Ourense, poniendo fin a casi un mes de protestas continuadas contra el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Tras 25 días de movilizaciones ininterrumpidas que comenzaron en el mes de diciembre en el Polígono de San Cibrao, trasladándose a la ciudad de Ourense, recibiendo el año nuevo con una fogata junto al Ángel Caído en el Parque de San Lázaro y terminando con el corte de la N-120 con decenas de tractores apostados en las inmediaciones del centro comercial Ponte Vella, la circulación ha quedado finalmente restablecida.

La decisión se produce después de que el Parlamento Europeo acordase paralizar el acuerdo con Mercosur y elevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un paso que el sector interpreta como un avance, aunque insuficiente para dar por satisfechas sus demandas. “Non é unha vitoria, é un respiro”, habían señalado los portavoces de la protesta.

El fin del bloqueo no pone fin a las movilizaciones

Desde la organización de la tractorada explican que la retirada de los tractores responde también al desgaste acumulado tras semanas de movilización, a las dificultades para compatibilizar la protesta con el trabajo en las explotaciones agrarias y a las condiciones meteorológicas adversas. “Estamos durmindo pouco e o traballo non pode esperar”, reconocían los ganaderos.

Pese al levantamiento del bloqueo, el sector primario advierte de que la protesta no se da por concluida. Los agricultores y ganaderos ourensanos mantendrán la presión para lograr garantías frente a la competencia desleal, la vacunación del ganado, la defensa de la futura PAC y la protección de sectores especialmente sensibles como el apícola.

Ourense ha sido uno de los puntos con movilizaciones más prolongadas de toda la Unión Europea, convirtiendo la N-120 en uno de los principales símbolos de la oposición del campo gallego al acuerdo con Mercosur. Aunque los tractores ya no ocupan la vía, el sector insiste en que la lucha continúa.