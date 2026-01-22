El freno al pacto con Mercosur no para la tractorada en Ourense

El Parlamento Europeo pactó este miércoles paralizar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, destinado al libre comercio con los países de América del Sur. Tan solo cuatro días después de su firma oficial, este miércoles el Parlamento aprobó, con 334 votos a favor, llevar este acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, provocando, al menos, que se paralice su entrada en vigor hasta que lo dictamine la justicia comunitaria.

Después de 24 días de tractoradas y movilizaciones, alcanzados ayer, esta noticia se recibió en Ourense -donde se está registrando una de las protestas más duraderas de toda la Unión Europea- como una batalla ganada por toda la acción que está llevando a cabo.

Más allá de esta circunstancia, el sector no entiende de celebraciones y su lucha no se detiene con este pequeño paso en positivo. “Esto non é unha victoria, é un respiro”, destacó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia.

El bloqueo de la N-120 en la ciudad, con más de 80 tractores, continúa, mientras que los manifestantes continúan explorando nuevas movilizaciones de mayor impacto mediático.

“Aínda nos queda dar un paso de cara a vacinación da dermatose nodular contaxiosa (una de las prioridades del sector), para que non maten a cabana gandeira galega”, expresó Miguel Gómez, que también confirmó que seguirán manifestandose por la futura PAC de 2028, de la que se esperan recortes en sus fondos de hasta el 22%.

Además, también reveló que uno de los objetivos que tienen pendientes es la “reunión co ministro Planas, antes de retirarnos”. Paralelamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer su defensa de la PAC, como clave para la seguridad alimentaria y la calidad de vida del sector.

En la jornada de ayer, los agricultores y ganaderos pusieron un pequeño standbye a su protesta activa en la ciudad como dconsociael mal tiempo y la necesidad de sacar sus explotaciones adelante, pese a que los tractores no se mueven, y aprovecharon para “intentar sacar un pouco de traballo para radiante, que temos todo atrasadísimo”, como indicó uno de los portavoces de la tractorada, Óscar Joga, que confirmó que hoy mantendrán una reunión entre los representantes del gremio para tomar decisiones en torno a que acciones seguir tomando tras la paralización del tratado de libre comercio.