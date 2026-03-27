Valcárcel exhibe los recibos que “muestran la negligencia” de Vila

La escalada de tensión en el área metropolitana de Ourense suma y sigue con un nuevo capítulo de confrontación entre los alcaldes de Barbadás y Taboadela. El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, compareció ayer para desmontar las versiones de su homólogo de Taboadela, Álvaro Vila, sobre la pérdida del taller de empleo conjunto.

El regidor de Barbadás puso cifras a la pérdida para los municipios: 465.000 euros de inversión y 24 puestos de trabajo para personas desempleadas durante 9 meses, repartidos en 13 para Barbadás, 4 para Toén y 3 para Taboadela. El proyecto incluía formación en sectores de alta demanda como el forestal y el de atención sociosanitaria. Según Valcárcel, el único motivo del bloqueo fue el incumplimiento de Taboadela al no rendir cuentas ante el Consello de Contas antes del plazo límite del 26 de diciembre de 2025.

Durante su comparecencia, Valcárcel exhibió físicamente los justificantes de registro para evidenciar las irregularidades en el proceso. El regidor contrastó el documento de Barbadás, que incluye de forma clara la fecha, hora y número de registro oficial, con el remitido por Taboadela, donde estos campos aparecen omitidos. El alcalde denunció que el justificante recibido fue manipulado intencionadamente, señalando que se colocó un papel encima de la fecha y la hora originales para ocultarlas y aparentar que el trámite se había realizado dentro del plazo legal.

Sin responsabilidad de recurso

Finalmente, Valcárcel apeló a la transparencia del Consello de Contas, que confirma que Taboadela rindió sus cuentas el 27 de febrero de 2026, fuera de plazo. Ante las acusaciones de “acoso” de Vila, el regidor sentenció que “a verdade administrativa non acosa a ninguén” y que su fin es proteger los intereses de los afectados. También desmintió que la falta de secretario justificara el retraso, señalando que los informes de Taboadela solo llevan la firma de su alcalde, frente al aval técnico del secretario en Barbadás. Concluyó que no existe base para el recurso de Taboadela, reafirmando su compromiso con la honestidad ante los vecinos.