Cinismo a derecha e izquierda

El concepto que más se ha repetido de forma tácita o expresa durante la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la posición del Gobierno respecto a la guerra desatada por EE UU e Israel contra Irán ha sido el de cinismo, que se han reprochado los principales partidos entre sí y los minoritarios y socios parlamentarios hacia el PP y el Ejecutivo.

De cinismo y falta de respeto a las víctimas acusó Sánchez a Feijóo por haber relacionado la posibilidad de que España fuera objetivo de atentados ahora por el proceso de regularización masiva de inmigrantes, a lo que añadió, en la réplica, la acusación de ignorancia en política internacional y que en su intervención no hubiera mencionado ni una sola vez el papel de Israel y EEUU en la guerra, ni su posición sobre la aprobación del escudo social aprobado por el Gobierno. Sánchez tuvo el apoyo de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno para mostrar que PP y Vox son antipatriotas.

Fue Sánchez quien tuvo que escuchar las mayores acusaciones de cinismo por parte del presidente del PP, porque se denomina pacifista, pero “ha triplicado la compra de armamento a Estados Unidos” y por escudarse en la guerra de Irán para no presentar los Presupuestos Generales del Estado. Feijóo fue muy crítico con el “cinismo” de Sánchez porque frente a su pacifismo ha recibido “las gracias” del régimen de los ayatolás y de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolah. El líder de la oposición proclamó el “no a la guerra” acompañado del “no a Sánchez”, al que atribuyó un papel inoperante en el conjunto de la comunidad internacional por mantener su oposición a la guerra, a pesar de que esta posición ha ido tomando fuerza en el conjunto de los países de la UE. En ese sentido, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, afirmó que el PP mantiene la política de denigrar el papel de nuestro país en Europa frente al orgullo por encabezar la posición antibelicista. El líder de Vox, no se ahorró utilizar la posición de Sánchez en contra de la guerra para afirmar que es otro intento más de tapar sus corrupciones.

Si bien la mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno repitieron su posición contraria a la guerra, acusaron al Gobierno de cinismo por seguir aumentando los presupuestos en Defensa, o por mantener a España dentro de la OTAN, lo que según Sánchez no es óbice para reconocer que esa guerra no es la nuestra como han afirmado distintos líderes europeos. Las palabras del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, pueden ser un resumen de la posición de los partidos menores: “El ‘no la guerra’ no puede ser un eslogan”, sino que debe acompañarse de dejar de comerciar armamentos con Israel y EEUU y dejar de ser su aliado. Junts, a lo suyo, dejó pasar el debate sobre la guerra para anunciar su voto a favor del decreto sobre el escudo social, y su voto en contra del segundo decreto sobre la vivienda.

Sánchez realizó una condena de la guerra acompañada de la defensa de la ley, del orden internacional y del multilateralismo, junto con la condena de los regímenes dictatoriales y los movimientos terroristas patrocinados por Irán, mientras que para Feijóo, en el futuro, la agenda internacional no dependerá “ni de la agenda judicial de Sánchez ni de la agenda económica de Zapatero, y España será un país seguro de nuestras fronteras y fiable fuera”.