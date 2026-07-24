El vestido de la reina Letizia en su visita a Adolfo Domínguez en San Cibrao (Ourense): de algodón y rebajado a menos de 100€

La reina Letizia, junto a Adolfo Domínguez y Adriana Domínguez, en su visita por el 50 aniversario de la firma ourensana

La reina Letizia volvió a confiar en una de sus firmas de cabecera durante su visita a la sede de Adolfo Domínguez en San Cibrao das Viñas (Ourense), donde participó en los actos del 50 aniversario de la marca ourensana. Acompañada por Adolfo Domínguez y por la presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez, recorrió las instalaciones luciendo un vestido de la colección de verano que no pasó desapercibido.

Y es que, además de su diseño, hay un detalle que ha disparado el interés por esta prenda: ha pasado de costar 199 euros a estar rebajada a solo 99 euros.

El vestido de Adolfo Domínguez que eligió la reina Letizia

El modelo que llevó la reina se llama Vestido fruncido estampado algodón, un diseño midi confeccionado en algodón de color crudo con estampado multicolor que combina elegancia y comodidad.

Entre sus características destacan:

Escote de pico con fruncido.

Manga corta con hombros fruncidos.

Frunces en la cadera.

Falda evasé plisada.

Largo midi.

Cremallera invisible en la espalda.

Rebajado de 199 a 99 euros

Aunque su precio original era de 199 euros, el vestido se encuentra actualmente rebajado a 99 euros, un descuento del 50 % que lo convierte en una de las prendas más atractivas de las rebajas de la marca.

La reina completó el estilismo con otro guiño a la firma ourensana: un bolso tipo baguette en color mostaza de Adolfo Domínguez. El accesorio aportó un toque de color al conjunto y reforzó su apuesta por un look confeccionado íntegramente por la marca ourensana, a excepción de las sandalias de la firma Massimo Dutti.

El bolso de la reina Letizia, también de la firma ourensana | Miguel Ángel

La visita a Ourense sirvió para que la reina conociera el trabajo que se realiza en la sede central de Adolfo Domínguez y descubriera algunos de los próximos diseños de la firma. No es la primera vez que apuesta por la marca gallega: en los últimos meses ha recurrido a ella en varios actos oficiales, como la final del Mundial de fútbol.

Con un diseño favorecedor y ahora por debajo de los 100 euros, el vestido elegido por Letizia se ha convertido en una de las prendas más cocmentadas tras su aparición pública.