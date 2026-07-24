El vestido de la reina Letizia en su visita a Adolfo Domínguez en San Cibrao (Ourense): de algodón y rebajado a menos de 100€
UN BOLSO TAMBIÉN DE LA FIRMA
La reina Letizia lució un vestido de Adolfo Domínguez durante su visita a la sede de la firma en San Cibrao das Viñas (Ourense). La prenda, que costaba 199 euros, está ahora rebajada a 99.
La reina Letizia volvió a confiar en una de sus firmas de cabecera durante su visita a la sede de Adolfo Domínguez en San Cibrao das Viñas (Ourense), donde participó en los actos del 50 aniversario de la marca ourensana. Acompañada por Adolfo Domínguez y por la presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez, recorrió las instalaciones luciendo un vestido de la colección de verano que no pasó desapercibido.
Y es que, además de su diseño, hay un detalle que ha disparado el interés por esta prenda: ha pasado de costar 199 euros a estar rebajada a solo 99 euros.
El vestido de Adolfo Domínguez que eligió la reina Letizia
El modelo que llevó la reina se llama Vestido fruncido estampado algodón, un diseño midi confeccionado en algodón de color crudo con estampado multicolor que combina elegancia y comodidad.
Entre sus características destacan:
- Escote de pico con fruncido.
- Manga corta con hombros fruncidos.
- Frunces en la cadera.
- Falda evasé plisada.
- Largo midi.
- Cremallera invisible en la espalda.
Rebajado de 199 a 99 euros
Aunque su precio original era de 199 euros, el vestido se encuentra actualmente rebajado a 99 euros, un descuento del 50 % que lo convierte en una de las prendas más atractivas de las rebajas de la marca.
La reina completó el estilismo con otro guiño a la firma ourensana: un bolso tipo baguette en color mostaza de Adolfo Domínguez. El accesorio aportó un toque de color al conjunto y reforzó su apuesta por un look confeccionado íntegramente por la marca ourensana, a excepción de las sandalias de la firma Massimo Dutti.
La visita a Ourense sirvió para que la reina conociera el trabajo que se realiza en la sede central de Adolfo Domínguez y descubriera algunos de los próximos diseños de la firma. No es la primera vez que apuesta por la marca gallega: en los últimos meses ha recurrido a ella en varios actos oficiales, como la final del Mundial de fútbol.
Con un diseño favorecedor y ahora por debajo de los 100 euros, el vestido elegido por Letizia se ha convertido en una de las prendas más cocmentadas tras su aparición pública.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 24 de julio
PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS
Trump anuncia aranceles de hasta el 12,5% a 60 países por no combatir el trabajo forzado